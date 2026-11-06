Sở thích chung của Victoria và David Beckham

Theo tin tức của tờ Daily Mail, Victoria và David Beckham có rất nhiều sở thích chung. Họ được bắt gặp cùng đọc sách của một tác giả trong kỳ nghỉ ở Miami.

Cựu thành viên nhóm Spice Girl và cựu cầu thủ bóng đá đã tranh thủ tắm nắng trên chiếc siêu du thuyền của gia đình. Trong chuyến nghỉ dưỡng, họ đọc những cuốn tiểu thuyết kinh dị rùng rợn của nhà văn người Mỹ Freida McFadden.

Never Lie của Victoria Beckham

Freida McFadden là bút danh của một tác giả viết tiểu thuyết trinh thám, đồng thời cũng là bác sĩ hành nghề chuyên về chấn thương não. Cô đã xuất bản hàng chục cuốn tiểu thuyết và giành được nhiều giải thưởng, trong đó cuốn The Housemaid năm 2022 đã được chuyển thể thành phim điện ảnh.

Victoria và David Beckham mang theo sách trong chuyến nghỉ dưỡng. Ảnh: Backgrid.

Trong khi đó, cuốn Never Lie Victoria đọc xoay quanh cặp vợ chồng mới cưới Tricia và Ethan đang tìm kiếm ngôi nhà trong mơ. Nhưng khi họ đến thăm trang viên hẻo lánh từng thuộc về Tiến sĩ Adrienne Hale - một bác sĩ tâm thần nổi tiếng đã biến mất không dấu vết 4 năm trước - họ đã gặp cơn bão rồi bị mắc kẹt tại một khu nhà hoang.

Trong lúc tìm kiếm một cuốn sách để giải trí và chờ đến lúc cơn bão tan, Tricia tình cờ phát hiện căn phòng bí mật. Căn phòng đó chứa các bản ghi âm cuộc trò chuyện của mọi bệnh nhân mà bác sĩ Hale từng phỏng vấn. Khi nghe những cuộn băng, Tricia dần hiểu ra về chuỗi tội ác kinh hoàng. Các sự kiện dẫn đến sự biến mất bí ẩn của Tiến sĩ Hale.

Tricia lần lượt bật từng cuốn băng cho đến tận khuya. Mỗi cuốn băng lại hé lộ thêm một mảnh ghép gây sốc và sự dối trá của Tiến sĩ Adrienne Hale dần dần bị vạch trần.

Cuốn sách được kể bằng lời kể của Tricia về các sự kiện hiện tại, những đoạn hồi tưởng từ góc nhìn của bác sĩ Hale và bản ghi âm các buổi trị liệu với bệnh nhân. Phương pháp kể chuyện này cho phép bạn đọc ghép nối các mảnh ghép của câu chuyện, làm tăng thêm sự hồi hộp. Người đọc thường cố gắng đoán trước những tình tiết bất ngờ khi đọc truyện trinh thám, vì vậy việc liên tục phân tích những manh mối có thể giúp họ đoán được hướng đi của câu chuyện.

Nhưng với cuốn tiểu thuyết này, việc đoán nội dung trở nên khó khăn hơn. Điều này khiến cho việc đọc sách trở nên rất mới mẻ.

Tiểu thuyết của McFadden nổi tiếng với những câu chuyện ly kỳ, gay cấn và Never Lie cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng một số tình tiết trong cuốn sách thiếu thực tế.

Vợ chồng Beckham có sở thích đọc sách. Ảnh: James Devaney/WireImage.

The Housemaid's Secret của David Beckham

Trong khi đó, cuốn The Housemaid's Secret mà David đọc là một tiểu thuyết trinh thám tâm lý. Nội dung cuốn sách xoay quanh nhân vật Millie.

Millie nhận công việc giúp việc cho một cặp vợ chồng giàu có ở Manhattan và mọi thứ dường như ổn thỏa cho đến khi cô nhận ra bà Garrick không bao giờ rời khỏi phòng ngủ dành cho khách. Cánh cửa căn phòng luôn đóng kín. Ngôi nhà luôn im lặng. Còn ông Garrick che giấu quá nhiều bí mật. Từ đó, Millie bước vào một thế giới đầy ám ảnh phía sau vỏ bọc hào nhoáng.

Một trong những lý do khiến loạt truyện về người giúp việc của Freida McFadden gây được tiếng vang là nó khai thác các chủ đề về sự kiểm soát, thao túng tâm lý, sinh tồn và công lý, đạo đức. Freida McFadden là bậc thầy về cách khai thác sự căng thẳng trong tâm lý nhân vật cũng như người đọc. Tác giả hiểu chính xác cách để khơi gợi sự nghi vấn về đạo đức trước mắt người đọc rồi đảo ngược hoàn toàn ý nghĩa của nó.

Freida McFadden có nhiều tác phẩm nổi tiếng. Ảnh: Manoli Figetakis/WireImage.

Nhân vật người giúp việc do Freida McFadden tạo ra không chỉ là một người phụ nữ với cây lau nhà và găng tay mà còn là biểu tượng của sự kiên cường, sự phẫn nộ, của việc làm hòa với quá khứ đen tối bằng cách đối mặt với tương lai thậm chí còn đen tối hơn.

Sự trưởng thành của Millie trong cuốn sách này tinh tế nhưng rất mạnh mẽ. Cô khôn ngoan hơn sau những biến cố. Sự phức tạp về mặt cảm xúc của nhân vật này khiến The Housemaid's Secret không chỉ đơn thuần là cuốn tiểu thuyết trinh thám. Nó còn là câu chuyện về con người.