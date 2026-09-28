SỔ TAY PHÓNG VIÊN Đưa văn hóa ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng một lần nữa khẳng định quan điểm chỉ đạo: Phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng - an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.

Từ việc thống nhất các quan điểm chỉ đạo ấy cho thấy tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời cho thấy mối quan hệ tương hỗ giữa các lĩnh vực khác. Cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo, những năm qua, Đảng, Nhà nước và các địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển văn hóa thông qua những chủ trương, chính sách rất thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, đưa văn hóa ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội cũng như quảng bá, lan tỏa hơn nữa văn hóa Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Từ việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; đến xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực này, Đảng, Nhà nước và các địa phương đang tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động văn hóa; cũng như phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; chủ động hội nhập với quốc tế về văn hóa…

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra vào tháng 10-2026 tới đây, dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn. Dự án luật được những người làm trong lĩnh vực văn hóa, nhất là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, những người khởi nghiệp trong lĩnh vực này… rất mong đợi. Bởi một khi khung pháp lý về phát triển công nghiệp văn hóa được hoàn thiện sẽ góp phần tích cực khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển thị trường công nghiệp văn hóa Việt Nam - một lĩnh vực rất giàu tiềm năng và lợi thế. Từ đó không những góp phần đưa công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng của đất nước mà còn khẳng định sức sống bền bỉ, sức mạnh của văn hóa Việt Nam trong nhịp sống đương đại.

Đáng chú ý, sắp tới đây, người dân cả nước lần đầu tiên đón ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Ý nghĩa của việc nghỉ lễ này không chỉ dừng lại ở việc người lao động có thêm ngày nghỉ, tái tạo sức lao động mà quan trọng hơn đó là dịp tôn vinh văn hóa Việt Nam, người dân nâng cao đời sống tinh thần thông qua việc tham gia các hoạt động văn hóa; đồng thời ý thức hơn trong việc giữ gìn và thực hành lối sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng…