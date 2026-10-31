Sổ tay hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm và xây dựng biên chế tỉnh Nghệ An

Đây là tài liệu nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất phương pháp, quy trình thực hiện, nâng cao chất lượng rà soát vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031.

Được xây dựng trên cơ sở Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU, ngày 26/10/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sổ tay cụ thể hóa quy trình 08 bước, 09 biểu mẫu nghiệp vụ theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; kết hợp sơ đồ, hình ảnh minh họa, ví dụ thực hành và danh mục tự kiểm tra.

Đặc biệt, Sổ tay nhấn mạnh nguyên tắc “Theo việc, không theo người; kế thừa, không làm lại; có căn cứ mới được tính”, giúp các đơn vị hạn chế kê khai trùng lặp, xác định đúng khối lượng công việc, nhu cầu nhân lực và trách nhiệm xác nhận dữ liệu.

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Sổ tay:

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