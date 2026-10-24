Sổ tay điện tử – Cẩm nang tiện ích của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Với giao diện hiện đại, Sổ tay điện tử của Đại hội cung cấp đầy đủ thông tin cho HLV, VĐV, giới báo chí và người hâm mộ

Truy cập vào Sổ tay điện tử Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, người dùng có thể tìm kiếm nhiều thông tin cần thiết trên cùng một nền tảng, với giao diện trực quan, sinh động và thuận tiện trong sử dụng.

Ngay tại trang chủ, bảng đếm ngược đến lễ khai mạc Đại hội ngày 21.11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM) được đặt ở vị trí nổi bật. Đi kèm là đường dẫn Google Maps, giúp người dùng xác định vị trí, lựa chọn lộ trình di chuyển đến địa điểm tổ chức.

Một trong những tiện ích đáng chú ý là hệ thống lịch thi đấu và địa điểm tổ chức. Người dùng có thể tra cứu lịch theo ngày, theo môn, khu vực thi đấu hoặc tìm kiếm trực tiếp tên địa điểm. Hệ thống hiển thị lịch thi đấu tổng thể trong 29 ngày, có chức năng lọc thông tin và tải bảng lịch dưới dạng Excel.

Đặc biệt, sổ tay tích hợp bản đồ các địa điểm thi đấu tại TP.HCM cùng các địa phương phối hợp tổ chức gồm Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Thông qua Google Maps, người dùng có thể tìm đường đến từng nhà thi đấu, sân vận động hoặc địa điểm tranh tài.

Tiện ích này có ý nghĩa thiết thực đối với các đoàn thể thao, nhất là khi nhiều môn được tổ chức ở những địa điểm khác nhau. Các huấn luyện viên, vận động viên có thể chủ động xây dựng lịch trình tập luyện, thi đấu và di chuyển, hạn chế nhầm lẫn, tiết kiệm thời gian.

Đối với lực lượng báo chí, hệ thống giúp phóng viên thuận tiện hơn trong việc theo dõi lịch thi đấu, xác định địa điểm tác nghiệp và lựa chọn những nội dung cần ưu tiên đưa tin. Người hâm mộ cũng có thể dễ dàng tìm kiếm môn thể thao yêu thích để lên kế hoạch theo dõi, cổ vũ.

Đáng chú ý, chuyên mục bảng tổng sắp huy chương được thiết kế để cập nhật thành tích của 36 đoàn thể thao tham dự Đại hội. Người dùng có thể tra cứu theo tên đoàn, theo nhóm địa phương hoặc theo thứ hạng. Khi kết quả thi đấu được cập nhật, hệ thống sẽ hỗ trợ theo dõi số HCV, HCB, HCĐ và vị trí của từng đoàn, giúp việc tổng hợp, so sánh thành tích thuận tiện hơn.

Thành tích của các đoàn sẽ được cập nhật liên tục trên bảng tổng sắp

Không chỉ cung cấp thông tin thi đấu, sổ tay điện tử còn giới thiệu đầy đủ hệ thống nhận diện của Đại hội như biểu trưng, linh vật, mẫu huy chương và biểu tượng các môn thể thao, góp phần quảng bá hình ảnh, tinh thần và ý nghĩa của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Một nội dung quan trọng khác là chuyên mục phòng, chống doping. Tại đây, người dùng có thể tiếp cận cuốn sổ tay chuyên đề gồm 42 trang với những hướng dẫn về quy trình lấy mẫu kiểm tra, quyền và trách nhiệm của vận động viên, thủ tục miễn trừ do điều trị (TUE) và danh mục chất cấm theo quy định của Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) năm 2026. Đây là nguồn tài liệu hữu ích, góp phần nâng cao nhận thức, bảo đảm môi trường thi đấu công bằng, trong sạch.

Đặc biệt, nền tảng còn có chức năng sổ tay ghi chép cá nhân, cho phép người dùng lưu lịch trình, ghi chú công việc, đánh dấu môn thi đấu quan tâm và xuất thông tin khi cần.

Bên cạnh đó là các mục liên hệ, hướng dẫn dành cho đoàn tham dự và đường dẫn tới cổng thông tin điện tử của Đại hội. Những tiện ích này giúp sổ tay không chỉ là nơi cung cấp thông tin mà còn hỗ trợ thiết thực cho công việc hằng ngày của các lực lượng tham gia.

Việc đưa sổ tay điện tử vào sử dụng là bước tiến đáng ghi nhận trong quá trình chuyển đổi số của công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc. Thay vì phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn riêng lẻ, các đoàn thể thao, lực lượng phục vụ và người hâm mộ có thể tiếp cận những nội dung cần thiết trên một nền tảng tập trung.

Cùng với việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và công bố kết quả thi đấu, sổ tay điện tử góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả tổ chức, hướng tới một kỳ Đại hội hiện đại, thành công, tạo dấu ấn mới cho thể thao Việt Nam trong kỷ nguyên số.