'Sổ tay điện tử' - bước đột phá trong tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM

.P.V: Thưa ông, “Sổ tay điện tử” có vai trò như thế nào trong công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X?

- Ông Nguyễn Nam Nhân: Chúng tôi xác định số hóa không chỉ dừng lại ở các thủ tục hành chính hay cập nhật lịch thi đấu, mà phải đồng hành với hoạt động chuyên môn. Công nghệ số, phân tích dữ liệu và khoa học vận động cần được ứng dụng để hỗ trợ công tác huấn luyện, phục hồi thể lực cho vận động viên thành tích cao.

Ở góc độ xã hội, “Sổ tay điện tử” là cầu nối đưa Đại hội đến gần hơn với công chúng. Khi thông tin được cập nhật và tra cứu thuận tiện trên điện thoại thông minh, người dân có thể chủ động theo dõi các môn thi đấu, đến sân cổ vũ và hòa mình vào không khí thể thao. Qua đó, sự kiện góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

. Những tiện ích nổi bật của ứng dụng này là gì, thưa ông?

- “Sổ tay điện tử” được xây dựng như một cẩm nang số đa năng, tích hợp trên ứng dụng di động và nền tảng trực tuyến. Người dùng có thể tra cứu địa điểm, thời gian thi đấu của từng môn cũng như tiếp cận nhanh các thông báo mới nhất từ Ban tổ chức.

Đối với công tác điều hành, Ban tổ chức và lực lượng trọng tài có thể theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả và công bố bảng tổng sắp huy chương kịp thời. Huấn luyện viên, vận động viên chủ động kiểm tra lịch tập luyện, lịch thi đấu và thể thức chuyên môn, giảm sự phụ thuộc vào văn bản giấy.

Trong khi đó, người dân và khán giả có thể tìm kiếm thông tin về địa điểm thi đấu, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và sắp xếp thời gian đến sân cổ vũ. Để bảo đảm hiệu quả, ứng dụng đang được vận hành thử nghiệm, đánh giá và điều chỉnh ngay từ môn thi đấu đầu tiên của Đại hội tại TP.HCM là muay, trước khi triển khai rộng rãi ở các môn còn lại.

Trang chủ của “Sổ tay điện tử” phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

. TP.HCM đặt ra định hướng gì đối với công tác chuyển đổi số tại Đại hội lần này?

- Bám sát các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngành Thể thao TP.HCM xác định chuyển đổi số phải mang lại hiệu quả thực chất, tránh hình thức. Chúng tôi không hướng đến việc phát triển quá nhiều ứng dụng riêng lẻ, gây phân tán nguồn lực và dữ liệu.

Mục tiêu là đồng bộ thông tin, quy tụ trên một nền tảng tập trung để các đơn vị, lực lượng tham gia và người dân dễ dàng tiếp cận, khai thác. Với quy mô lớn của Đại hội, công tác tổ chức đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa TP.HCM, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và các tỉnh, thành liên quan.

Nếu vẫn chủ yếu quản lý, trao đổi thông tin bằng hồ sơ giấy, quá trình cập nhật có thể chậm trễ, thiếu đồng nhất. Do vậy, nền tảng số sẽ góp phần cải thiện khả năng kết nối, chia sẻ thông tin và nâng cao hiệu quả điều hành.

. Việc triển khai “Sổ tay điện tử” sẽ tạo tiền đề như thế nào cho công tác tổ chức các sự kiện thể thao trong tương lai?

- Quá trình vận hành tại Đại hội lần này là cơ hội để ngành Thể thao thành phố đánh giá thực tế hạ tầng công nghệ, quy trình quản lý và thói quen tương tác số của các lực lượng tham gia. Từ đó, chúng tôi có thể nhận diện những hạn chế, điều chỉnh cách thức triển khai và hoàn thiện giải pháp.

Đây không chỉ là công cụ phục vụ một kỳ Đại hội, mà còn là bước thử nghiệm quan trọng để từng bước chuẩn hóa mô hình tổ chức thể thao trên nền tảng số.

Những kinh nghiệm thu được sẽ là cơ sở để TP.HCM tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, hướng đến tổ chức các sự kiện thể thao quốc gia và quốc tế chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

. Xin cảm ơn ông!

“Ngay tại trang chủ “Sổ tay điện tử” (https://sotay-daihoithethaotoanquoc-2026.pages.dev), bảng đếm ngược đến Lễ khai mạc Đại hội ngày 21.11 tại công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM) được đặt ở vị trí nổi bật. Đi kèm là đường dẫn Google Maps, giúp người dùng xác định vị trí, lựa chọn lộ trình di chuyển đến địa điểm tổ chức.

Đáng chú ý, chuyên mục bảng tổng sắp huy chương được thiết kế để cập nhật thành tích của 36 đoàn thể thao tham dự Đại hội. Người dùng có thể tra cứu theo tên đoàn, theo nhóm địa phương hoặc theo thứ hạng.

Khi kết quả thi đấu được cập nhật, hệ thống sẽ hỗ trợ theo dõi số HCV, HCB, HCĐ và vị trí của từng đoàn, giúp việc tổng hợp, so sánh thành tích thuận tiện hơn”.