Sơ tán hàng chục hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Chiều 10/11, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, mưa lớn kéo dài từ tối 9/11 đã khiến nhiều hộ dân tại thôn Nước Lầy đối mặt với nguy cơ sạt lở đất. Khu vực này có hàng chục hộ dân sinh sống sát chân đồi, tiềm ẩn nguy cơ đất đá từ trên cao đổ xuống khi mưa lớn tiếp diễn.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Vì phối hợp với các lực lượng tại chỗ đến từng khu vực vận động, hỗ trợ người dân khẩn trương di dời khỏi vùng nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Vì phối hợp với các lực lượng tại chỗ đến từng khu vực vận động, hỗ trợ người dân khẩn trương di dời khỏi vùng nguy hiểm.

Quá trình sơ tán gặp nhiều khó khăn do người dân phải vượt qua suối Nước Lầy để đến địa điểm tránh trú an toàn. Các chiến sĩ bộ đội đã giăng dây ngang dòng suối, hỗ trợ người dân bám dây di chuyển qua dòng nước đang chảy xiết. Đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ, các chiến sĩ trực tiếp cõng qua suối nhằm bảo đảm an toàn.

Theo ông Thuận, với phương châm chủ động phòng ngừa, đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu, các lực lượng đã vận động, di dời 11 hộ với 39/47 nhân khẩu đến tránh trú tại Nhà văn hóa thôn Nước Lầy. Những nhân khẩu còn lại tiếp tục được rà soát, vận động di chuyển đến nơi an toàn.

Việc sơ tán được triển khai khẩn trương nhằm đưa người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

Không chỉ tại xã Ba Vì, mưa lớn kéo dài còn khiến nhiều địa phương miền núi khác của Quảng Ngãi phải khẩn cấp triển khai phương án di dời dân cư.

Trong ngày 10/11, UBND xã Ba Xa đã tổ chức sơ tán 12 hộ dân với 40 nhân khẩu tại tổ 4 Vả Chinh, thôn Nước Lăng, sau khi phát hiện một vết nứt lớn trên núi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

UBND xã Ba Xa đã tổ chức sơ tán 12 hộ dân với 40 nhân khẩu tại tổ 4 Vả Chinh, thôn Nước Lăng, sau khi phát hiện một vết nứt lớn trên núi.

Theo thông tin từ địa phương, khu vực tổ 4 Vả Chinh có tổng cộng 53 nhân khẩu, trong đó 13 người đang đi làm ăn xa. Trong số 40 người hiện có mặt tại địa phương, phần lớn là người già và trẻ nhỏ.

Trước nguy cơ đất đá từ trên núi đổ xuống khu dân cư, lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa toàn bộ 40 người đến Nhà văn hóa thôn Nước Lăng và các hộ dân lân cận để tránh trú. Chính quyền địa phương đồng thời bố trí, ổn định nơi ăn ở, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân trong thời gian mưa lớn kéo dài.

Tại xã Ngọc Linh, mưa lớn cũng gây sạt lở đất đá tại một số khu vực. Cụ thể, đất đá từ taluy dương sạt xuống tại điểm trường Mầm non thôn Đăk Bối và tuyến đường nội thôn xã Úa. Trong khi đó, mực nước tại các sông, suối tiếp tục dâng cao, làm gia tăng nguy cơ ngập cục bộ và sạt lở đất.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, chính quyền xã Ngọc Linh đã thông báo, vận động phụ huynh cho trẻ mầm non tại những khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc phải đi qua sông, suối nghỉ học. Phụ huynh cũng đã đến trường đón các em về nhà.

Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 200mm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong khoảng thời gian từ 13h ngày 9/11 đến 13h ngày 10/11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong khoảng thời gian từ 13h ngày 9/11 đến 13h ngày 10/11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đáng chú ý, lượng mưa đo được tại một số địa phương ở mức rất cao. Cụ thể, Sơn Long (xã Sơn Tây) ghi nhận 283,6mm; Măng Bút 253,6mm; Sơn Ba (xã Sơn Kỳ) 223,4mm; Hiếu (xã Kon Plông) 212,6mm và Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 201,2mm.

Ngoài ra, một số khu vực khác cũng ghi nhận lượng mưa lớn như Sơn Hải (xã Sơn Thủy) 184,2mm; Ba Điền (xã Ba Vinh) 184mm và Sơn Mùa (xã Sơn Tây Thượng) 153,4mm.

Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập úng cục bộ tại các khu vực miền núi gia tăng, đặc biệt tại những nơi có địa hình đồi núi dốc, khu dân cư nằm dưới chân taluy hoặc ven sông, suối.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền các địa phương đang tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ cao, chủ động phương án di dời người dân khi cần thiết, đồng thời khuyến cáo người dân không đi qua sông, suối khi nước dâng cao và tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ sạt lở đất.