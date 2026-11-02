Sơ tán dân vì lũ ở khu vực Tây Nam nước Mỹ

Ngập lụt do ảnh hưởng của bão Debby ở vùng bờ biển Bonita thuộc Bonita Springs, bang Florida (Mỹ). Ảnh tư liệu: USA Today/TTXVN

Nhà chức trách ở Pagosa Springs, thị trấn hơn 2.000 dân nằm ở dãy núi Rocky gần các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng với suối nước nóng, đã cảnh báo nguy cơ "lũ lụt thảm khốc" khi mực nước sông San Juan được dự báo sẽ đạt đỉnh hơn 6,1m vào đêm 1/11 (theo giờ địa phương).

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Archuleta cho biết mực nước sông San Juan đã đạt đỉnh ở mức khoảng 5,4m, đồng thời nhấn mạnh: “Đây là một trận lũ lụt có khả năng gây thảm họa”. Trận lũ lụt tàn khốc năm 1911 đã xóa sổ hầu hết thị trấn Pagosa thời bấy giờ.

Các tuyến đường ra vào thị trấn đã bị đóng cửa và cư dân không thuộc diện lệnh sơ tán được khuyến cáo ở nhà.

Trong khi đó, các cộng đồng dân cư ở phía Bắc bang New Mexico và miền Trung bang Arizona cũng được yêu cầu sơ tán bắt buộc do mưa lớn khiến một số tuyến đường cao tốc phải đóng cửa.

Tại thị trấn Sedona, bang Arizona, các quan chức đã ra lệnh cho cư dân sống gần Oak Creek, nhánh chính của sông Verde ở phía Bắc Arizona, phải sơ tán ngay lập tức. Dự báo, bang Arizona sẽ hứng chịu lượng mưa tương đương với nhiều tháng chỉ trong vài ngày tới.

Các hạt lân cận Yavapai và cộng đồng Camp Verde cũng đã ban hành lệnh sơ tán tương tự đối với cư dân sống gần các con sông và suối đang dâng cao.

Theo nhà khí tượng học Aaron Hardin, thuộc Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia ở Tucson, chỉ trong vài ngày, thành phố này đã hứng chịu lượng mưa tương đương 2-3 tháng.

Ở phía Đông Nam, tại khu vực Pinetop-Lakeside thuộc miền Trung bang Arizona, cơ quan quản lý vệ sinh khu vực cho biết các nắp cống đang trồi lên khắp nơi và người dân báo cáo nước thải trào ngược vào nhà do lũ lụt.

Đợt mưa lớn mới nhất bắt đầu từ tối 31/10 và dự kiến sẽ tiếp tục gây ngập lụt khu vực cho đến ngày 2/11. Ước tính lượng mưa có thể lên tới 10cm trên toàn khu vực, do ảnh hưởng của một loạt hệ thống bão từ Thái Bình Dương.

Cơ quan dự báo thời tiết đưa ra cảnh báo và theo dõi lũ lụt cho hầu hết Arizona và một phần phía Nam Utah, Tây Nam Colorado và Tây New Mexico, ngoài ra còn có một phần phía Nam Nevada.