Sơ tán 1.887 hộ dân khu vực có nguy cơ cao ngập lụt, sạt lở

Do mưa lớn những ngày qua gây lên tình trạng ngập lụt, sạt lở đất, chính quyền các địa phương khu vực miền Trung đã tổ chức sơ tán, di dời 1.887 hộ dân khu vực ngập lụt và khu vực có nguy cơ cao ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Cụ thể: Thanh Hóa 153 hộ; Thành phố Huế 20 hộ; Quảng Ngãi 151 hộ; Gia Lai 102 hộ; Đắk Lắk 1.195 hộ. Riêng 153 hộ dân ở Thanh Hóa nước rút đã trở về nhà để dọn dẹp nhà cửa.

Lực lượng chức năng huy động máy móc khắc phục sạt lở ở xã Trà Leng, TP Đà Nẵng. Ảnh Báo Nông nghiệp và Môi trường

Hỗ trợ người dân xã Trà Leng, TP Đà Nẵng di dời tài sản. Ảnh Báo Nông nghiệp và Môi trường

Mưa lớn gây ngập lụt ở các địa phương này đã làm 2 người bị thương (thành phố Huế).

Về nhà: 1 nhà sập đổ (Quảng Ngãi); 47 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Quảng Trị 12, Huế 8, Quảng Ngãi 24, Đắk Lắk 3); 41 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở (Đà Nẵng 9, Quảng Ngãi 32).

2.734 nhà dân hiện còn bị ngập (Đắk Lắk 877 nhà; Gia Lai 1.857 nhà), tỉnh Gia Lai ngập chủ yếu tại phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây (ngập trung bình khoảng 0,5m), tỉnh Đắk Lắk ngập chủ yếu tại xã Đồng Xuân, Xuân Phước và ngập lụt chia cắt tại 2 thôn thuộc xã Xuân Lãnh; tại tỉnh Quảng Ngãi một số nhà tại khu vực thấp trũng thuộc xã Phước Giang (trung bình 0,5-0,9 mét).

Về giáo dục: 3 điểm trường bị thiệt hại (Đà Nẵng 1, Quảng Ngãi 2).

Về nông nghiệp: 235ha rau màu và các cây trồng khác bị ngập (Thanh Hóa 121ha, Quảng Trị 5ha, Đắk Lắk 109ha); 9.850 con gia cầm (Thanh Hóa 9.800, Quảng Trị 50), 14 con gia súc (Thanh Hóa 13, Quảng Trị 1) bị chết, lũ cuốn trôi; 82,3ha ao nuôi thủy sản bị tràn (Thanh Hóa 78,8ha, Quảng Trị 3,5ha);

Về thủy lợi: 4.190 mét kênh bị sạt lở, hư hỏng; 5 đập dâng bị bồi lấp cụm công trình đầu mối (Quảng Ngãi)…

Về giao thông: Tại Thanh Hóa, 1 vị trí bị sụt lún đường đầu cầu mố Bái Sim, thuộc địa phận thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ khiến giao thông khu vực này bị ách tắc; sạt lở 23 vị trí trên các tuyến ĐT.505B, ĐT.520C, hư hỏng 2 tràn giao thông (xã Yên Thọ), hiện đã thông tuyến.

Hà Tĩnh: sạt lở 1 vị trí trên Quốc lộ (QL) 12C đoạn qua xã Kỳ Thượng và tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển xã Cẩm Trung, hiện đã thông tuyến.

Quảng Trị: Sạt lở, hư hỏng 14 vị trí trên các tuyến Quốc lộ 9, 9B, 9C, 12C, 15, 15D (QL12C đã thông tuyến, QL9C thông xe 8h30/12/11), 2 vị trí đường tỉnh 558a, 587 và một số tuyến đường giao thông nông thôn; các vị trí ngập nước đã rút sáng 12-11.

Thành phố Huế: Sạt lở 6 vị trí tại đường tỉnh (ĐT)20 và một số đường giao thông nông thôn tại xã A Lưới 2 nước đã rút sáng 12-11; ngập một số tuyến đường… Hiện ở khu vực này, nước đã rút.

Đà Nẵng: Các tuyến Quốc lộ 40B, 24C qua địa bàn xã Trà My bị ngập, sạt lở, đã thông tuyến. Riêng sạt lở một số tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã Trà Leng, Trà My, Sông Kôn, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Linh, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã, đang huy động nhân lực, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ.

Quảng Ngãi: Sạt lở, tắc đường 3 vị trí trên QL24C; sạt lở một số điểm trên các tuyến đường tỉnh 623, 624, 628, 673, 676; sạt lở 3 vị trí trên tuyến đường Trường Sơn Đông. Các điểm sạt lở này hiện đã được địa phương khắc phục, giúp giao thông hoạt động trở lại.

Gia Lai, 1 vị trí giao thông bị ngập, sạt lở tại Quốc lộ 1D tại phường Quy Nhơn Nam, hiện đã thông tuyến.

Đắk Lắk, sạt lở 1 vị trí trên QL19C, hiện đã thông xe. Nước lũ tràn qua QL 19C đoạn qua thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân gây chia cắt Xuân Lãnh - Đồng Xuân, 2 thôn (Hà Rai, Lãnh Cao) bị chia cắt hoàn toàn.

Khánh Hòa: Một số vị trí sạt lở đất, đá tràn lấp rãnh và mặt đường trên các tuyến QL.27, QL.27C, ĐT.656 (Tỉnh lộ 9), ĐT.657K, ĐT.657 (Phạm Văn Đồng, Trần Phú), ĐT 707 và đường Nguyễn Tất Thành đã được các đơn vị quản lý phối hợp xử lý, thu dọn, đảm bảo giao thông.

Cũng theo Cục Quản lý Đê điều và phòng, chống thiên tai: Từ 19 giờ ngày 8 đến 16 giờ 12-11, lượng mưa lớn xảy ra ở các địa phương: Thanh Tân (Thanh Hóa) 469mm; Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 298mm; La Tó (Quảng Trị) 685mm; Đỉnh Bạch Mã (Huế) 1.385mm, Khe Tre (Huế) 771mm; Trà Leng (Đà Nẵng) 988mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 990mm; Làng Cát (Gia Lai) 656mm; Hồ Mỹ Lâm (Đắk Lắk) 557mm; Ea M’Đoal (Đắk Lắk) 566mm...