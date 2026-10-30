Sở Tài chính yêu cầu kê khai bổ sung chủ sở hữu hưởng lợi, doanh nghiệp phải làm gì?

1. Tại sao Bộ Tài chính và Sở Tài chính lại đồng loạt yêu cầu doanh nghiệp rà soát/ bổ sung kê khai CSHHL

Trước 23/7/2026, việc xác định CSHHL được thực hiện theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP – có hiệu lực từ 01/7/2026. Theo đó, tiêu chí xác định căn cứ vào tỷ lệ sở hữu vốn/cổ phần của các cá nhân tại doanh nghiệp. Vì vậy, tại thời điểm 01/7/2026 đến trước 23/7/2026, có nhiều trường hợp doanh nghiệp không có CSHHL.

Tuy nhiên, Nghị định 296/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 23/7/2026 sửa đổi, bổ sung Nghị định 168 đưa ra thêm tiêu chí xác định CSHHL. Cụ thể, nếu không có cá nhân nào sở hữu vốn/cổ phần đến ngưỡng quy định thì CSHHL sẽ được xác định là những người có quyền chi phối thực tế hoặc những người quản lý có quyền hạn cao nhất trong doanh nghiệp. Theo đó, có thể khẳng định rằng, với cách xác định mới, 100% các doanh nghiệp sẽ đều có CSHHL, trừ các trường hợp liên quan đến phần vốn Nhà nước hoặc người đại diện phần vốn Nhà nước.

Theo đó, đối với những doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh từ 01/7/2025 (sau khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp năm 2025 chính thức có hiệu lực), nếu từng kê khai theo hướng không có CSHHL, nhiều Sở Tài chính cho rằng đây được coi là thuộc trường hợp “có sự thay đổi thông tin đã đăng ký trước đó” và phải đăng ký/ kê khai bổ sung.

2. Có phải mọi doanh nghiệp đều phải bổ sung thông tin?

Các doanh nghiệp đã xác định được CSHHL và các doanh nghiệp thuộc diện loại trừ CSHHL như đề cập ở mục 1 sẽ không thuộc diện phải đăng ký, kê khai bổ sung CSHHL theo yêu cầu của Bộ Tài chính và các Sở Tài chính trong đợt này. Theo đó, nghĩa vụ này chỉ đặt ra với những trường hợp doanh nghiệp không thuộc diện loại trừ và chưa đăng ký, kê khai CSHHL trước đó.

Cụ thể:

Đối với Doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký thay đổi trước ngày 01/7/2025 chưa đăng ký CSHHL:

Theo quy định tại Nghị định 168, việc đăng ký, kê khai CSHHL được thực hiện lần đầu tại thời điểm thành lập doanh nghiệp/ tại lần đăng ký kinh doanh gần nhất và các lần tiếp theo thì thực hiện khi có sự thay đổi thông tin đã đăng ký trước đó. Theo đó, đối với các doanh nghiệp được thành lập/ triển khai thủ tục trước 01/7/2025, doanh nghiệp chủ động rà soát và tiến hành kê khai khi phát sinh thủ tục đăng ký kinh doanh gần nhất.

Đối với doanh nghiệp thành lập, đăng ký thay đổi sau ngày 01/7/2025 chưa đăng ký CSHHL:

Tại Công văn 18409, Sở Tài chính Hà Nội đã gửi kèm Danh sách doanh nghiệp đăng ký từ 01/7/2025 đến nay nhưng không có thông tin kê khai về chủ sở hữu hưởng lợi để làm cơ sở rà soát và đăng ký, kê khai bổ sung thông tin chủ sở hữu hưởng lợi. Quý Khách hàng có thể quét mã QR để tải danh sách và tìm kiếm thông tin để xác định doanh nghiệp mình có thuộc danh sách này hay không?

Lưu ý, danh sách này tích hợp các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước, không phải riêng địa bàn Hà Nội.

3. Thời hạn đăng ký, kê khai CSHHL bổ sung:

Đối với các doanh nghiệp không phát sinh thủ tục đăng ký kinh doanh từ 01/7/2025 trở lại đây, doanh nghiệp chủ động thực hiện đăng ký, kê khai CSHHL kết hợp tại lần đăng ký kinh doanh gần nhất sắp tới.

Đối với các doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký thay đổi sau ngày 01/7/2025, thời hạn đăng ký, kê khai bổ sung theo thông báo của Sở Tài chính tại địa bàn nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

4. Khuyến nghị của ATA:

ATA khuyến nghị các doanh nghiệp cần khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau:

Tra cứu danh sách tại mã QR được dẫn ở trên để xác định có thuộc trường hợp phải thực hiện kê khai bổ sung CSHHL theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền không?

Rà soát và áp dụng quy định pháp luật tại Nghị định 296 để xác định CSHHL của doanh nghiệp và chuẩn bị sẵn hồ sơ để triển khai tương ứng;

Kiểm tra và xác định thời hạn hoàn thành nghĩa vụ kê khai CSHHL theo yêu cầu của các Sở Tài chính:

+ Đối với doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Đà Nẵng: thời hạn hoàn thành trước ngày 30/11/2026 ;

+ Đối với doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hà Nội: Thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2026 .

+ Đối với doanh nghiệp trên các địa bàn tỉnh, thành phố khác: doanh nghiệp thuộc danh sách do Sở Tài chính Tp. Hà Nội công bố ở trên chủ động liên hệ Sở Tài chính địa phương để nắm thông tin và triển khai theo yêu cầu.