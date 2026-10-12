Sở Tài chính tổ chức ký cam kết thực hiện trách nhiệm đối với lãnh đạo cấp phòng

Ngày 12-10, Sở Tài chính Khánh Hòa tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

Lãnh đạo các phòng ký cam kết.

Các phó trưởng phòng ký cam kết.

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Sở đã quán triệt nội dung về quy định các tiêu chuẩn trách nhiệm, cơ chế giám sát cũng như hình thức xử lý trách nhiệm đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả công vụ. Ngay sau phần quán triệt, hội nghị đã tiến hành nghi thức ký cam kết trước sự chứng kiến của Ban Giám đốc. Việc ký cam kết được thực hiện theo 4 lượt đối với cấp trưởng và cấp phó các đơn vị thuộc Sở.

Các phó trưởng phòng ký cam kết.

Phát biểu tại hội nghị, ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh, việc ký cam kết thể hiện bước chuyển quan trọng trong nhận thức và hành động của đội ngũ lãnh đạo các phòng, ban. Thông qua đây, lãnh đạo Sở mong muốn các trưởng, phó phòng nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật hiện hành; đổi mới phương pháp làm việc; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan liên quan. Giám đốc Sở yêu cầu người đứng đầu và cấp phó cần nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động trong công việc, siết chặt kỷ cương, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tài chính - ngân sách được giao trên địa bàn tỉnh.