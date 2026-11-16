Sở Tài chính sơ kết việc thi hành các nghị quyết của HĐND tỉnh lĩnh vực tài chính năm 2026

Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện 2 nghị quyết

Lãnh đạo Sở Tài chính và các đại biểu tham dự hội nghị

Lãnh đạo UBND xã Bình Gia phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Sở Tài chính và các đại biểu đã tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện 2 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND ngày 25/8/2026) và Nghị quyết số 46/2026/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09, tổng số thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu đạt 1.580 tỷ đồng. Trong đó, từ đầu năm 2026 đến hết ngày 10/11/2026, thu phí tại các cửa khẩu đã đạt 884 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn thu đã tạo nguồn lực đáng kể cho ngân sách tỉnh, đồng thời bảo đảm kinh phí duy trì hoạt động, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hạ tầng khu vực cửa khẩu.

Đối với Nghị quyết số 46 (quy định 12 nhóm nội dung chi, với 33 mức chi cụ thể áp dụng đối với cấp tỉnh và cấp xã) cơ bản đáp ứng yêu cầu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp. Từ ngày 1/1 đến ngày 10/11/2026, tổng kinh phí thực hiện nghị quyết đạt gần 26 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh hơn 6,1 tỷ đồng, cấp xã hơn 19,8 tỷ đồng. Việc quản lý, sử dụng kinh phí cơ bản bảo đảm đúng nội dung, mức chi, đối tượng và dự toán được giao.

Lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới như: sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết 46 theo hướng tăng kinh phí cho HĐND cấp xã, phường phù hợp với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường tập huấn công tác thanh quyết toán một số nội dung chi đặc thù…

Đối với thực hiện Nghị quyết 09, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu cơ chế phân bổ, hỗ trợ một phần nguồn lực từ nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu cửa khẩu cho các xã có cửa khẩu phục vụ các nhiệm vụ trong phạm vi cửa khẩu và đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã; điều chỉnh biểu mức thu tại Nghị quyết 09; phân bổ kinh phí hằng năm cho công tác quảng bá, tuyên truyền nhằm thu hút khách du lịch, nhà đầu tư đến đầu tư kinh doanh tại các cửa khẩu…

Lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao Sở Tài chính đã chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn, tổ chức đưa 2 nghị quyết vào cuộc sống, cũng như thực hiện đánh giá tình hình thực thi 2 nghị quyết từ khi ban hành đến nay.

Trên cơ sở kết quả thực hiện 2 nghị quyết, đồng chí đề nghị Sở Tài chính tiếp tục nắm bắt những phát sinh, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, từ đó đề xuất sửa đổi bổ sung phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, Sở Tài chính thường xuyên cập nhật các văn bản cấp trên và phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh để sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp tình hình thực tế địa phương.

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh: Hội nghị sơ kết việc tổ chức thi hành Nghị quyết 09 và Nghị quyết 46 là cơ sở để Sở Tài chính tổng hợp đánh giá những kết quả đạt được; những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện từ đó sở tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tiếp tục xem xét, hoàn thiện các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực tài chính bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Sở Tài chính sẽ tiếp thu các ý kiến thảo luận tại hội nghị để hoàn thiện các báo cáo sơ kết thi hành các nghị quyết. Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường rà soát số liệu chuyển về Sở Tài chính tổng hợp báo cáo HĐND và UBND tỉnh bảo đảm chất lượng, kịp thời.