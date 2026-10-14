Sở Tài chính Ninh Bình hội đàm với Sở Tài chính tỉnh U Đôm Xay

Quang cảnh buổi hội đàm.

Dự hội đàm có các đồng chí: Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình; Sụ Lị Nha - Sụ Phi Thắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh U Đôm Xay, Trưởng đoàn công tác. Cùng dự có lãnh đạo, đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình; các thành viên Đoàn công tác tỉnh U Đôm Xay gồm đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, các cơ quan Hải quan, Thuế, Kho bạc, Viện Tài chính vi mô Xay Ni Nhôm và các phòng, ban, địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Tài Chính tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Giám đốc sở Tài Chính tỉnh Ninh Bình Hoàng Văn Kiên chào mừng Đoàn công tác Sở Tài chính tỉnh U Đôm Xay đến thăm, làm việc tại Ninh Bình. Đồng chí nhấn mạnh, đây là buổi làm việc đầu tiên ở cấp sở, ngành sau khi hai tỉnh ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giai đoạn 2026 2030 giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh U-Đôm-Xay. Cuộc hội đàm là hoạt động cụ thể triển khai các nội dung hợp tác, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương và tăng cường trao đổi chuyên môn giữa ngành Tài chính hai tỉnh.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau hợp nhất 3 tỉnh Ninh Bình- Hà Nam- Nam Định, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính đã mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện tăng cường liên kết và phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa bàn. Sở Tài chính được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư, đáp ứng yêu cầu tham mưu trong điều kiện tổ chức bộ máy mới. Trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 11,31%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 45.802 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Văn Kiên mong muốn hai bên trao đổi cởi mở, thực chất về mô hình tổ chức, quản lý tài chính - ngân sách; cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; quản lý tài sản công; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ sẽ giúp mỗi bên có thêm cơ sở tham khảo, vận dụng phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính.

Đồng chí TS. Sụ Lị Nha - Sụ Phi Thắc, Giám đốc sở Tài chính tỉnh U-Đôm-Xay phát biểu tại hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Giám đốc sở Tài chính tỉnh U-Đôm-Xay Sụ Lị Nha - Sụ Phi Thắc cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình; đồng thời, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy và công tác quản lý tài chính - ngân sách của tỉnh U Đôm Xay. Thời gian qua, tỉnh chú trọng củng cố năng lực tài chính, khai thác các nguồn thu tiềm năng, ứng dụng các hệ thống hiện đại trong quản lý thu, chi ngân sách; thực hiện chi ngân sách theo kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm và các nhiệm vụ ưu tiên.

Đồng chí mong muốn ngành Tài chính hai tỉnh tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, duy trì trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn, mở rộng hợp tác chuyên môn, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên.

Tại hội đàm, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm hiện đại hóa công tác thu và quản lý chi ngân sách; giải pháp quản lý tài chính cấp xã; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành Tài chính. Sở Tài chính Ninh Bình chia sẻ kinh nghiệm phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường tính chủ động, trách nhiệm của cấp xã; ứng dụng các phần mềm chuyên ngành và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan tài chính, thuế, hải quan, kho bạc.

Trong không khí hữu nghị, cởi mở, các đại biểu trao đổi những vấn đề cùng quan tâm từ thực tiễn công tác, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa hai cơ quan.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình tặng quà lưu niệm cho đồng chí Giám đốc Sở Tài chính tỉnh U-Đôm-Xay.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính tỉnh U-Đôm-Xay tặng quà lưu niệm cho đồng chí Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình.

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Tài chính hai tỉnh trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình cảm hữu nghị và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.