Sở Tài chính Hà Nội thông tin về đề xuất xây dựng dự án Safari Ba Vì

Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ đề xuất Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - hợp phần Safari và thực hiện đăng tải, công khai thông tin theo quy định.

Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng chia sẻ thông tin tại họp báo.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, những thông tin được công bố trước đây mới là đề xuất ban đầu của doanh nghiệp, chưa phải chủ trương cuối cùng của thành phố.

Do dự án thuộc nhóm A, Hà Nội đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Trong quá trình rà soát, thẩm định, Hội đồng yêu cầu doanh nghiệp nghiên cứu lại quy mô dự án trên cơ sở xem xét kỹ hiện trạng quản lý, sử dụng đất và đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án.

“Trên cơ sở rà soát đó, đã xác định sơ bộ lại quy mô đầu tư là khoảng 300ha đất”, bà Đỗ Thu Hằng cho biết.

Lãnh đạo Sở Tài chính nhấn mạnh, việc rà soát quy mô được thực hiện theo nguyên tắc giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống người dân, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Tuy nhiên, khoảng 300ha mới là quy mô sơ bộ. Quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ phải được xác định trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch, các nội dung liên quan sẽ được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư theo quy định.

Hiện dự án đang ở bước thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để trình thành phố xem xét, phê duyệt. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án còn phải thực hiện các thủ tục tiếp theo, trong đó có lập quy hoạch chi tiết. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt mới có thể xác định chính xác quy mô, ranh giới và các nội dung đầu tư.

Trước đó, theo hồ sơ đề xuất ban đầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời, Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - hợp phần Safari được nghiên cứu tại xã Ba Vì với phạm vi khoảng 580,74ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 42,64ha.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng, gồm 1.500 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và 8.500 tỷ đồng vốn huy động. Dự án được đề xuất hoạt động trong thời hạn 50 năm.

Theo phương án ban đầu, dự án được phân kỳ thành hai giai đoạn, gồm giai đoạn 1 khoảng 251,06ha và giai đoạn 2 khoảng 329,67ha. Công suất thiết kế dự kiến khoảng 5 triệu lượt khách/năm sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và khoảng 10 triệu lượt khách/năm khi hoàn thành toàn bộ dự án.

Hồ sơ tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài chính cho thấy, phạm vi nghiên cứu 580,74ha theo đề xuất ban đầu chủ yếu liên quan khu vực thôn Sơn Lý và Giáp Thượng, xã Ba Vì, với khoảng 852 hộ gia đình, cá nhân và gần 4.000 người.

Bên cạnh vấn đề đất đai và dân cư, quá trình thẩm định cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Theo hồ sơ, dự án thuộc nhóm I, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao.

Cơ quan chuyên môn đề nghị tiếp tục lượng hóa các tác động theo quy mô khách, động vật, từng khu chức năng và từng giai đoạn đầu tư; đồng thời làm rõ phương án thu gom, xử lý nước thải và môi trường tiếp nhận nước thải.

Do dự án nằm liền kề Vườn quốc gia Ba Vì, cơ quan chuyên môn cũng yêu cầu rà soát cụ thể ranh giới, tọa độ dự án để đối chiếu với hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp và thực hiện các quy định liên quan trong trường hợp có diện tích rừng, đất lâm nghiệp bị tác động.

Cùng với đó, các giải pháp về giao thông kết nối, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và hạ tầng bên ngoài dự án cần tiếp tục được nghiên cứu tương ứng với quy mô khách và lao động dự kiến, hạn chế nguy cơ gây áp lực lên hạ tầng khu vực.

Theo Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng, thương mại, dịch vụ, du lịch là những lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế và còn nhiều tiềm năng để Hà Nội khai thác, tạo động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, quan điểm của thành phố là phát triển kinh tế - xã hội phải đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, đời sống dân cư và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tiếp tục rà soát, xác định quy mô dự án phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư và giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống người dân.