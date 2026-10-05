Sở Tài chính Hà Nội nói về đề xuất xây dựng dự án Safari Ba Vì

Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III của UBND TP Hà Nội chiều nay, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết, thành phố đang thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì, trong đó có công viên Safari.

Trước đó, phóng viên đặt câu hỏi về tiến độ nghiên cứu dự án, quy mô sử dụng đất, số hộ dân dự kiến bị ảnh hưởng và việc bảo vệ quyền lợi, sinh kế của người dân. Câu hỏi cũng đề cập khả năng công trình được khởi công vào dịp 10/10.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Thành Huế

Theo bà Hằng, thành phố đã nhận được hồ sơ đề xuất của doanh nghiệp. Thông tin đề xuất dự án và nhà đầu tư đã được đăng tải công khai trên website của Sở Tài chính.

Phó Giám đốc sở Tài chính nhấn mạnh, đây mới là đề xuất ban đầu của doanh nghiệp, chưa phải chủ trương được thành phố phê duyệt.

Thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định

Do dự án thuộc nhóm A, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Trong quá trình thẩm định, Hội đồng yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại quy mô đầu tư trên cơ sở kiểm tra kỹ hiện trạng quản lý, sử dụng đất; đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Việc rà soát nhằm xác định quy mô phù hợp, giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống người dân, đồng thời hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Phối cảnh dự án. Ảnh: UBND xã Ba Vì.

Sau rà soát, quy mô sử dụng đất được xác định sơ bộ khoảng 300ha. Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Tài chính, diện tích và ranh giới chính xác chỉ có thể được xác định trên cơ sở quy hoạch chi tiết.

Ở bước lập quy hoạch, thông tin sẽ được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư theo quy định.

Về tiến độ, bà Hằng cho biết dự án đang ở bước thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư để trình thành phố phê duyệt. Sau bước này còn nhiều thủ tục phải thực hiện, trong đó có lập quy hoạch chi tiết để xác định chính xác quy mô và các nội dung đầu tư.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế Hà Nội và còn dư địa phát triển. Thành phố cần khai thác các tiềm năng, thế mạnh sẵn có để phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Hà Nội đã có định hướng phát triển các lĩnh vực này trong khung quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Tuy nhiên, quan điểm của thành phố là phát triển kinh tế - xã hội phải đi cùng bảo đảm an sinh xã hội và đời sống dân cư.

Đây cũng là lý do Hội đồng thẩm định yêu cầu rà soát, xác định lại quy mô đề xuất dự án tại Ba Vì, nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống người dân.