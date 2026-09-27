Sổ sức khỏe điện tử: Từ dữ liệu số đến chăm sóc sức khỏe thông minh

Sổ sức khỏe điện tử - quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện

Trước đây, mỗi lần đi khám bệnh, người dân thường phải mang theo nhiều loại giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế, sổ khám bệnh, giấy chuyển tuyến hoặc kết quả xét nghiệm từ những lần khám trước. Thông tin sức khỏe được lưu giữ phân tán tại các cơ sở y tế khác nhau, gây không ít khó khăn cho cả người dân và đội ngũ y, bác sĩ.

Sự ra đời của Sổ sức khỏe điện tử đang từng bước thay đổi cách thức quản lý truyền thống đó. Thông qua việc liên thông dữ liệu khám chữa bệnh trên môi trường số, toàn bộ quá trình chăm sóc sức khỏe của người dân được lưu trữ tập trung, giúp việc tra cứu, theo dõi và quản lý trở nên thuận tiện hơn.

Cán bộ y tế cập nhật dữ liệu trên hệ thống liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và Hệ thống đơn thuốc quốc gia.

Bà Hoàng Thị Lan, phường Thục Phán cho biết: Tôi đã lớn tuổi nên thường xuyên phải đi khám bệnh. Trước đây nhiều khi quên mang giấy tờ hoặc không nhớ lần trước bác sĩ kê thuốc gì. Bây giờ mở điện thoại là xem được lịch sử khám chữa bệnh nên rất thuận tiện. Tôi thấy đây là một tiện ích rất thiết thực.

Theo ngành y tế, Sổ sức khỏe điện tử là một trong những nền tảng quan trọng để hình thành hồ sơ sức khỏe số của mỗi người dân. Từ dữ liệu khám chữa bệnh, tiêm chủng, đơn thuốc đến các chỉ số sức khỏe đều được cập nhật và quản lý trên môi trường điện tử, tạo nên một "bức tranh sức khỏe" toàn diện của mỗi cá nhân.

Nền tảng cho y tế số

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Trong đó, Chiến dịch 100 ngày tạo lập và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh.

Song song với đó, ngành y tế tiếp tục duy trì và khai thác hiệu quả các nền tảng số như Hệ thống khám chữa bệnh từ xa (Telehealth), phần mềm quản lý khám chữa bệnh (HIS), nền tảng quản lý trạm y tế xã (V20), hệ thống liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và Hệ thống đơn thuốc quốc gia.

Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện liên thông dữ liệu lên Cổng giám định bảo hiểm y tế; 100% cơ sở thực hiện ký số dữ liệu khám chữa bệnh liên thông với Hệ thống đơn thuốc quốc gia.

Bác sĩ Nông Văn Bang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hạ Lang cho biết: Khi dữ liệu được liên thông, bác sĩ có thể nhanh chóng nắm bắt lịch sử khám chữa bệnh của người dân, từ đó hỗ trợ chẩn đoán và điều trị hiệu quả hơn. Đây là bước tiến quan trọng để xây dựng hệ thống y tế thông minh dựa trên dữ liệu.

Không chỉ phục vụ công tác khám chữa bệnh, dữ liệu số còn giúp ngành y tế theo dõi tình hình dịch bệnh, quản lý sức khỏe cộng đồng, dự báo nhu cầu chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ hoạch định chính sách chính xác hơn.

Hành trình đưa công nghệ đến gần người dân

Tại các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế xã, cán bộ y tế đang tích cực hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Đối với nhiều người dân vùng sâu, vùng xa, đây là lần đầu tiên tiếp cận với các tiện ích số trong lĩnh vực y tế. Vì vậy, cùng với việc chuẩn hóa dữ liệu, công tác hướng dẫn, tuyên truyền được đặc biệt chú trọng.

Người dân khi đi khám sức khỏe chỉ cần mang theo căn cước công dân để cán bộ cập nhật thông tin.

Ông Lương Văn Quảy, xóm Gia Lường, xã Vinh Quý chia sẻ: Ban đầu tôi nghĩ việc sử dụng Sổ sức khỏe điện tử khá phức tạp, nhưng sau khi được cán bộ y tế hướng dẫn thì thấy rất dễ sử dụng. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể xem lại thông tin khám chữa bệnh của mình.

Đến nay, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã cập nhật 74.252 hồ sơ lên Cổng dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế. Toàn tỉnh có 161.736 người đã được tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đạt 28,1%.

Con số này chưa phải là đích đến, nhưng cho thấy những bước tiến đầu tiên trong quá trình xây dựng dữ liệu sức khỏe số của người dân Cao Bằng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, Sổ sức khỏe điện tử không chỉ là một ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi trong tư duy quản lý và chăm sóc sức khỏe. Khi mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe số được cập nhật liên tục, ngành y tế sẽ có thêm công cụ để phục vụ người dân tốt hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn. Đó cũng là nền tảng để tỉnh từng bước xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thông minh, lấy dữ liệu làm động lực và người dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số.