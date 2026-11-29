"Cốt lõi" của lực lượng xe tăng Quân đội Hoàng gia Thái Lan bao gồm 49 chiếc T-84 Oplot-T do Ukraine sản xuất và 62 xe tăng VT-4 Trung Quốc, tổng cộng chiếm hơn một phần tư trong tổng số 392 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) hiện có.

Tuy xe tăng Oplot-T có vẻ đã chứng tỏ được độ tin cậy cao hơn so với chiếc VT-4.

Thực tế có rất ít dữ liệu công khai về các trường hợp cụ thể sử dụng Oplot-T và VT-4 trong thực chiến

Các đánh giá dựa trên kinh nghiệm của Quân đội Hoàng gia Thái Lan.

Vào thời điểm tháng 12/2025, xuất hiện hình ảnh đầu tiên cho thấy nòng pháo xe tăng VT-4 bị hỏng.

Giới quan sát cho rằng nòng pháo của VT-4 Trung Quốc có thể chịu được tối đa 200 phát bắn, trong khi nòng pháo trang bị cho Oplot-T chịu được tối thiểu 500 phát bắn, tức là gấp 2,5 lần.

Lính tăng Thái Lan đã chỉ trích xe tăng VT-4 của Trung Quốc vì liên tục gặp sự cố về hệ thống điện tử và động cơ ngay trong các cuộc diễn tập huấn luyện

Trong bối cảnh đó, những nhận định tổng quát cho rằng trên chiến trường, Oplot-T của Ukraine đáng tin cậy hơn VT-4 của Trung Quốc, tuy nhiên ngay cả xe tăng M48 Patton cũ của Mỹ cũng kém tin cậy hơn về mặt thực tế.

Trước tình hình trên, trang Defense Express của Ukraine đã tập trung vào các vấn đề sau đây một cách riêng biệt.

Việc nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh của vũ khí Ukraine luôn luôn phù hợp, ngay cả khi nói đến xe tăng, thứ mà cho đến nay dường như "không còn quan trọng" trong bối cảnh sự thống trị của máy bay không người lái trên chiến trường.

Hơn nữa nếu nhớ lại giai đoạn sản xuất xe tăng Oplot-T, có thể kết luận rằng trong nửa cuối thập niên 2010, Ukraine là quốc gia duy nhất ở châu Âu tiếp tục tự sản xuất xe tăng, không giống như Đức và các nước khác thuộc "Cựu lục địa".

Tuy nhiên điều gây trở ngại lớn nhất đối với Ukraine hiện nay là họ không còn khả năng tiếp tục sản xuất xe tăng Oplot, một phần vì các nhà xưởng đã bị phá hủy nặng nề, phần khác do ngân sách tập trung cho những chương trình vũ khí tỏ ra hữu dụng hơn.