So sánh Notion và Obsidian: Chọn không gian vận hành nhóm hay xây dựng mạng lưới tri thức?

Notion vượt trội về khả năng xây dựng không gian làm việc số và vận hành cộng tác trực tuyến, trong khi Obsidian tỏ ra tối ưu hơn ở cấu trúc lưu trữ cục bộ (local-first) cùng mạng lưới liên kết tri thức chuyên sâu. Cuộc đối đầu giữa Notion và Obsidian không đơn thuần là việc so sánh tính năng ghi chú, mà phản ánh hai phương pháp quản lý thông tin: vận hành quy trình tập thể hay xây dựng một "bộ não thứ hai" độc lập cho cá nhân.

Notion hay Obsidian: Chọn công cụ nào để làm việc và quản lý tri thức?

Kiến trúc cốt lõi: Nền tảng đám mây đối đầu triết lý dữ liệu cục bộ

Notion được thiết kế dựa trên mô hình các khối (block) và trang lồng nhau trong một không gian làm việc đám mây tập trung. Cấu trúc này cho phép tạo tài liệu, wiki nội bộ, cơ sở dữ liệu và bảng điều khiển tổng hợp trong cùng một giao diện duy nhất, phục vụ trực tiếp cho việc trao đổi và tương tác nhóm.

Ngược lại, Obsidian vận hành hoàn toàn theo mô hình local-first, nơi mọi dữ liệu được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị dưới định dạng tệp Markdown (.md) thông qua các kho dữ liệu (vault). Cách tiếp cận này giúp người dùng không bị ràng buộc vào định dạng độc quyền, cho phép sao lưu, di chuyển và đọc dữ liệu bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.

Notion thiên về workspace cộng tác, còn Obsidian tập trung vào ghi chú cục bộ và mạng lưới tri thức.

Khả năng quản lý dự án và cấu trúc cơ sở dữ liệu

Về phương diện quản lý dự án, Notion thể hiện ưu thế kiến trúc với hệ thống cơ sở dữ liệu trực quan linh hoạt. Người dùng có thể biến đổi các trường dữ liệu thành dạng bảng (table), bảng kanban (board), lịch (calendar) hoặc dòng thời gian (timeline), kết hợp cùng hệ thống phân quyền, quan hệ dữ liệu (relations) và tự động hóa tác vụ.

Giao diện Notion trên trang sản phẩm chính thức, thể hiện project board, teamspace và các nhóm tác vụ. Nguồn: Notion.

Obsidian cũng đã phát triển tính năng Bases nhằm hỗ trợ lọc, sắp xếp và trực quan hóa thuộc tính của các tệp Markdown dưới dạng bảng, thẻ hoặc kanban. Tuy nhiên, việc vận hành các quy trình nhóm phức tạp đòi hỏi nhiều người cùng cập nhật tiến độ theo thời gian thực vẫn là điểm mạnh vượt trội của mô hình Notion.

Một ví dụ về bảng dữ liệu Meetings của Notion, cho thấy cách công cụ kết hợp nội dung, nhóm phụ trách và nhãn. Nguồn: Notion.

Mạng lưới tri thức và cơ chế liên kết ý tưởng

Trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ý tưởng, Obsidian phát huy thế mạnh nhờ hệ thống liên kết hai chiều (bidirectional linking) và sơ đồ đồ thị (Graph View). Thay vì ép buộc người dùng phân cấp dữ liệu vào cây thư mục cứng nhắc, Obsidian cho phép các ghi chú kết nối tự nhiên, giúp người nghiên cứu nhận diện các mối quan hệ logic xuyên suốt toàn bộ kho tri thức.

Giao diện Obsidian trên trang chính thức, thể hiện ghi chú Markdown, Graph View và khả năng xem trên thiết bị di động. Nguồn: Obsidian.

Notion cũng hỗ trợ các liên kết giữa các trang và hiển thị backlink, song trọng tâm thiết kế vẫn xoay quanh việc chuẩn hóa tài liệu theo cấu trúc thư mục và bảng dữ liệu, phù hợp hơn với mục đích phổ biến thông tin trong nội bộ doanh nghiệp.

Khả năng làm việc ngoại tuyến, bảo mật và quyền riêng tư

Cách lưu trữ quyết định trực tiếp khả năng hoạt động khi mất kết nối mạng. Obsidian hoạt động độc lập hoàn toàn trên máy tính và thiết bị di động, không phụ thuộc vào đường truyền Internet. Dịch vụ Obsidian Sync cung cấp tùy chọn đồng bộ mã hóa đầu cuối AES-256, đồng thời cam kết không thu thập dữ liệu từ xa (telemetry).

Trong khi đó, Notion yêu cầu người dùng phải tải sẵn trang về thiết bị nếu muốn đọc và ghi ngoại tuyến. Nhiều thành phần nâng cao như biểu mẫu nhúng, nút bấm tự động hóa hay cơ chế phân quyền chia sẻ sẽ bị vô hiệu hóa khi không có Internet.

Bảng so sánh chi tiết tính năng Notion và Obsidian

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật và tính năng cốt lõi được đối chiếu dựa trên thông tin chính thức của hai nền tảng ghi nhận vào ngày 18/9/2026:

Định hướng lựa chọn phù hợp theo mục đích thực tế

Notion là lựa chọn tối ưu cho các nhóm làm việc cần lịch biên tập nội dung, kho tài liệu chung, bảng phân công nhiệm vụ và hệ thống báo cáo tích hợp AI sẵn có. Công cụ này giải quyết triệt để bài toán đồng bộ quy trình và phối hợp giữa nhiều thành viên.

Ngược lại, Obsidian là công cụ đắc lực cho các nhà nghiên cứu, lập trình viên và người viết cần một không gian suy ngẫm sâu sắc, nơi dữ liệu hoàn toàn thuộc quyền sở hữu cá nhân và hệ thống ghi chú có thể tồn tại bền vững qua nhiều năm.