So sánh lốp xe đối xứng và không đối xứng: Khác biệt gì khi chạy xe?

Lốp xe ô tô được thiết kế với nhiều kiểu gai nhằm đáp ứng các yêu cầu vận hành khác nhau. Trong đó, lốp đối xứng và không đối xứng là hai loại phổ biến với đặc điểm và ứng dụng khác biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và trải nghiệm lái xe.

Hai loại lốp xe đối xứng và không đối xứng có thiết kế gai khác biệt, ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành. Ảnh: SlashGear

Lốp xe ô tô có nhiều kiểu gai khác nhau tùy theo loại và mục đích sử dụng. Gai lốp là phần tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, quyết định cách lốp vận hành về độ êm ái, lực cản lăn, tiếng ồn, độ bám, khả năng phanh và xử lý khi lái xe. Ba kiểu gai phổ biến là đối xứng, không đối xứng và hướng tâm. Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa các loại gai này giúp người dùng chọn lựa lốp phù hợp với nhu cầu hàng ngày.

Cấu tạo gai lốp gồm bốn phần chính: các gân gai, rãnh gai, khối gai và các rãnh nhỏ gọi là sipes. Gân gai và khối gai là phần nổi tiếp xúc mặt đường. Rãnh gai là các kênh chạy quanh hoặc ngang lốp, còn sipes là các rãnh nhỏ hơn nằm trên khối gai. Nhà sản xuất sắp xếp và thiết kế các thành phần này để tạo ra kiểu gai hướng tâm, đối xứng hoặc không đối xứng.

Lốp hướng tâm dễ nhận biết nhất với thiết kế gai chỉ lăn theo một hướng duy nhất, thường có rãnh hình chữ V giống mũi tên. Kiểu gai này giúp thoát nước tốt, tăng độ bám khi chạy tốc độ cao và giữ lực kéo ổn định trên đường bùn hoặc tuyết. Lốp mùa đông hoặc đa mùa thường dùng kiểu gai hướng tâm, trong khi lốp đối xứng và không đối xứng có thể thay thế cho nhau dễ dàng hơn.

Lốp không đối xứng thường dùng cho xe hiệu suất cao hoặc xe thể thao. Kiểu gai này có thiết kế khác biệt giữa hai bên vai lốp. Phần bên trong có nhiều rãnh ngang để thoát nước hiệu quả, còn phần bên ngoài có các khối gai lớn hơn giúp tăng khả năng xử lý và cảm giác lái chính xác hơn. Các hãng lốp danh tiếng như Bridgestone và Michelin thường áp dụng kiểu gai này cho sản phẩm hiệu suất cao, nhưng cũng có thể thấy trên lốp đa mùa của các thương hiệu giá rẻ.

Với thiết kế gai không đối xứng, lốp cho khả năng bám đường tốt trên cả mặt khô và ướt, mang lại cảm giác lái bám chắc và an toàn. Tuy nhiên, lốp này chỉ có thể lăn theo một chiều nhất định và việc xoay lốp phải theo chiều ngang, tức là bánh trước bên trái chỉ được chuyển sang bánh sau bên trái và tương tự với bên phải. Do đó, trên thành lốp thường có ký hiệu "Outside" và "Inside" để chỉ mặt lốp phải hướng ra ngoài khi lắp.

Ngược lại, lốp đối xứng có kiểu gai giống nhau ở cả hai bên, với các khối gai độc lập và rãnh liên tục. Kiểu gai này giúp lốp tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và bền bỉ hơn. Lốp đối xứng cũng dễ dàng xoay đổi vị trí bánh mà không cần quan tâm đến chiều lăn hay mặt lốp, phù hợp với nhiều vị trí trên xe như trái, phải, trước hoặc sau.

Tuy nhiên, lốp đối xứng có nhược điểm là khả năng thích ứng kém hơn khi thời tiết thay đổi hoặc đường ướt so với lốp không đối xứng. Bù lại, giá thành của lốp đối xứng thường thấp hơn so với các loại lốp hiệu suất cao có gai hướng tâm hoặc không đối xứng.

Dù chọn loại lốp nào, việc bảo dưỡng định kỳ và tránh các thói quen làm lốp nhanh mòn là rất quan trọng. Lốp mới ngày càng đắt đỏ, nên sử dụng hiệu quả sẽ góp phần tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, không nên phối lắp lốp có kích thước hoặc kiểu gai khác nhau để duy trì sự ổn định và an toàn khi vận hành.