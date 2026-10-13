So sánh kỹ thuật giữa iPhone 15 likenew và iPhone 17e mới: Khác biệt từ mức 3,3 triệu đồng

Thị trường điện thoại thông minh phân khúc cận cao cấp hiện chứng kiến sự cạnh tranh trực tiếp giữa một mẫu máy tiền nhiệm đã qua sử dụng và một thiết bị thế hệ mới mở bán chính hãng. Cụ thể, người dùng có thể tiếp cận phiên bản iPhone 15 hàng likenew 128 GB ở mức giá tham khảo khoảng 14,2 triệu đồng. Ở chiều đối diện, chiếc iPhone 17e hoàn toàn mới sở hữu dung lượng 256 GB có mức giá tham khảo khoảng 17,5 triệu đồng.

Khoản chênh lệch 3,3 triệu đồng giữa hai sản phẩm buộc người dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng: chấp nhận rủi ro nhất định từ hàng đã qua sử dụng để tối ưu tài chính và sở hữu cụm camera đa dụng, hay chi thêm tiền để nhận về cấu hình chip A19 thế hệ mới cùng bộ nhớ gấp đôi.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa iPhone 15 và iPhone 17e

Dưới đây là các thông số vận hành và trang bị thực tế giữa hai model:

Trải nghiệm hiển thị và khả năng quay chụp trên iPhone 15

Ra mắt từ năm 2023, iPhone 15 vẫn duy trì giá trị sử dụng cao nhờ cụm camera kép và chất lượng tấm nền cao cấp. Máy được trang bị cảm biến chính 48 MP đi kèm ống kính góc siêu rộng 12 MP. Sự kết hợp này mang đến tính linh hoạt tối đa khi tác nghiệp, từ chụp ảnh đời sống hàng ngày đến ghi lại các bối cảnh kiến trúc và không gian phong cảnh rộng lớn.

Bên cạnh đó, khả năng hiển thị của iPhone 15 được đảm bảo bởi tấm nền OLED Super Retina XDR kích thước 6,1 inch. Tấm nền này đạt độ sáng tối đa 2.000 nit khi hiển thị ngoài trời, hỗ trợ người dùng quan sát nội dung rõ nét dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Điều này giúp máy đáp ứng mượt mà nhu cầu xem phim, làm việc lẫn quay chụp thông thường.

Tuy vậy, điểm hạn chế của iPhone 15 nằm ở việc máy sử dụng con chip Apple A16 Bionic kết hợp mức RAM thấp hơn so với chuẩn thế hệ mới. Yếu tố này có thể hạn chế phần nào khả năng xử lý các tác vụ phức tạp hoặc khả năng tương thích với các gói tính năng phần mềm nâng cao trong tương lai.

Sức mạnh phần cứng và không gian lưu trữ trên iPhone 17e

Trái ngược với đàn anh, iPhone 17e hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự an tâm từ một thiết bị mới hoàn toàn cùng khả năng phục vụ dài hạn. Điểm vượt trội lớn nhất của thiết bị là sự xuất hiện của vi xử lý Apple A19 thế hệ mới kết hợp cùng bộ nhớ RAM 8 GB. Nền tảng vi kiến trúc mới giúp thiết bị có khả năng tối ưu hóa sâu các thuật toán thông minh và bảo đảm chu kỳ cập nhật phần mềm bền bỉ.

Hơn nữa, dung lượng lưu trữ khởi điểm 256 GB của iPhone 17e gấp đôi mức 128 GB trên iPhone 15. Không gian bộ nhớ rộng rãi giúp việc quay video chất lượng cao, cài đặt ứng dụng nặng và lưu trữ dữ liệu cá nhân không gặp phải tình trạng quá tải sau thời gian dài sử dụng.

Dẫu vậy, trade-off lớn nhất trên iPhone 17e là việc lược bỏ ống kính góc siêu rộng. Sự thiếu vắng này tạo ra rào cản đáng kể đối với người dùng thường xuyên chụp ảnh nhóm đông trong không gian hẹp hoặc chụp đại cảnh ngoài trời.

Bài toán chi phí và định hướng lựa chọn

Việc chọn mua giữa hai sản phẩm phụ thuộc vào nhu cầu thực tế và mức độ ưu tiên của người dùng:

iPhone 15 likenew (khoảng 14,2 triệu đồng): Phù hợp với người dùng cần tối ưu ngân sách 3,3 triệu đồng, ưu tiên cụm camera kép đa dụng và màn hình hiển thị xuất sắc. Tuy nhiên, người mua cần trang bị kỹ năng kiểm tra độ chai pin, tình trạng linh kiện và chính sách bảo hành cửa hàng.

iPhone 17e mới (khoảng 17,5 triệu đồng): Lựa chọn lý tưởng cho người cần độ tin cậy từ máy mới đập hộp, mong muốn hiệu năng mạnh mẽ từ chip A19, RAM 8 GB và không gian lưu trữ 256 GB rộng rãi cho chu kỳ sử dụng nhiều năm tới.