So sánh Hyundai Stargazer Đặc biệt và Suzuki XL7 GL 2026 cùng tầm giá 570 triệu đồng

Xét trên nhiều tiêu chí, phiên bản Hyundai Stargazer Đặc biệt đều nhỉnh hơn so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Suzuki XL7 GL. Cụ thể, mẫu xe MPV đô thị đến từ Hàn Quốc sở hữu kích thước lớn hơn, trang bị công nghệ và tính năng an toàn cũng đa dạng và hiện đại hơn.

Điểm khác biệt giữa hai mẫu xe này là Suzuki XL7 2026 được trang bị công nghệ mild-hybrid hỗ trợ khả năng vận hành ở những thời điểm khởi hành hoặc tăng tốc, trong khi Hyundai Stargazer sử dụng hệ truyền động thuần động cơ đốt trong. Tuy nhiên, sức mạnh tổng thể của XL7 GL vẫn yếu hơn 10 mã lực so với Stargazer Đặc biệt. Giá bán lẻ đề xuất của Stargazer Đặc biệt rẻ hơn 900.000 đồng so với XL7 GL.