So sánh Galaxy Z Fold8 Ultra và iPhone Duo: Lựa chọn phần cứng vượt trội hay pin bền bỉ?

Thị trường thiết bị gập chứng kiến bước ngoặt lớn khi Apple chính thức tham gia phân khúc với mẫu iPhone Duo, trực tiếp cạnh tranh cùng Galaxy Z Fold8 Ultra của Samsung. Sự đối đầu này tạo nên cuộc phân hóa rõ nét giữa hai triết lý sản phẩm: một bên tập trung tối đa vào thông số cấu hình và độ mỏng nhẹ, bên còn lại ưu tiên thời lượng pin cùng hệ sinh thái phần mềm.

Tương quan sức mạnh phần cứng và chất lượng hiển thị

Ra mắt vào ngày 22/7, Galaxy Z Fold8 Ultra đánh dấu lần đầu tiên Samsung đưa hậu tố "Ultra" lên dòng smartphone màn hình gập. Thiết bị sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, bộ nhớ RAM lên đến 16 GB và bộ nhớ trong tối đa 1 TB. Cấu hình này mang lại khả năng xử lý tác vụ nặng và đa nhiệm mượt mà trên không gian hiển thị mở rộng.

Đặt lên bàn cân với iPhone Duo, đại diện của Samsung chiếm ưu thế rõ rệt về thông số màn hình lẫn hệ thống nhiếp ảnh. Galaxy Z Fold8 Ultra sở hữu màn hình chính 8 inch cùng màn hình ngoài 6,5 inch sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X. Trong khi đó, iPhone Duo trang bị màn hình gập bên trong 7,6 inch và màn hình ngoài nhỏ hơn đáng kể ở mức 5,4 inch với công nghệ Super Retina XDR OLED.

Về khả năng quay chụp, Galaxy Z Fold8 Ultra tích hợp cụm 3 camera sau gồm cảm biến chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP, camera tele 10 MP hỗ trợ zoom quang 3x và khả năng quay video chuẩn 8K. Ngược lại, iPhone Duo được Apple trang bị hệ thống camera Dual Fusion 48 MP, tập trung khai thác công nghệ camera ẩn dưới màn hình và các chế độ chụp tận dụng góc gập của bản lề.

Độ mỏng nhẹ đối đầu thời lượng pin thực tế

Dù sở hữu kích thước màn hình lớn hơn ở cả hai mặt, Galaxy Z Fold8 Ultra lại vượt trội đối thủ về mặt hoàn thiện công thái học. Máy chỉ nặng 215 g với độ dày 4,1 mm khi mở và 8,9 mm khi gập. Đại diện từ Apple nặng hơn đáng kể ở mức 254 g, đồng thời dày 5,2 mm khi mở và 11,3 mm khi gập lại.

Tuy nhiên, việc tối ưu độ mỏng khiến Galaxy Z Fold8 Ultra phải đánh đổi bằng thời lượng sử dụng. Viên pin 5.000 mAh của máy đạt mốc 27 giờ phát video theo công bố từ Samsung. Ở khía cạnh này, iPhone Duo lại thể hiện hiệu quả năng lượng ấn tượng hơn với thời lượng phát video đạt 31 giờ trên màn hình chính và lên tới 44 giờ khi sử dụng màn hình ngoài.

Chênh lệch giá bán và định vị tệp người dùng

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, rào cản tài chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai thiết bị tại thị trường Việt Nam. Galaxy Z Fold8 Ultra bản 256GB hiện có mức giá khảo sát 45,99 triệu đồng tại hệ thống SamCenter, đi kèm chính sách thu cũ đổi mới trợ giá 3 triệu đồng, giảm thêm 2 triệu đồng qua ví điện tử, trả góp 0% trong 24 tháng cùng gói bảo hành Galaxy Z Care và 6 tháng dùng thử Google AI Pro.

Trong khi đó, Apple Việt Nam niêm yết mức giá khởi điểm cho iPhone Duo 256GB lên đến 64,999 triệu đồng, tức chênh lệch gần 19 triệu đồng so với đối thủ. Mẫu máy này không áp dụng các ưu đãi giảm giá sâu mà thu hút người dùng nhờ nền tảng iOS 27, hỗ trợ bút Apple Pencil chuẩn USB-C và khả năng đồng bộ liền mạch với các thiết bị Mac, iPad hay Apple Watch.

Nhìn chung, Galaxy Z Fold8 Ultra là phương án tiếp cận hợp lý cho người dùng cần một thiết bị màn hình gập kích thước lớn, thông số camera hàng đầu và khả năng làm việc đa nhiệm mạnh mẽ dưới ngưỡng 50 triệu đồng. Trái lại, iPhone Duo hướng tới nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả mức giá cao để trải nghiệm thiết kế gập gắn liền với hệ sinh thái khép kín của Apple.