So sánh chi phí sở hữu Toyota và Subaru sau nhiều năm sử dụng

Toyota và Subaru là hai thương hiệu ô tô Nhật Bản được người dùng Mỹ tin tưởng về độ bền và giá trị sử dụng. Tuy nhiên, khi xét về tổng chi phí sở hữu trong 5 năm, Toyota thường mang lại lợi ích kinh tế hơn nhờ khả năng giữ giá và chi phí vận hành thấp hơn, đặc biệt ở các phân khúc phổ biến.

Hai mẫu xe Toyota và Subaru được so sánh về chi phí sở hữu sau nhiều năm sử dụng tại thị trường Mỹ. ﻿Ảnh: AutoBlog

Chi phí sở hữu xe không chỉ bao gồm giá mua ban đầu mà còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như khấu hao, bảo hiểm, bảo dưỡng, chi phí tài chính và nhiên liệu. Một chiếc xe có giá mua thấp có thể tốn kém hơn trong dài hạn nếu khấu hao nhanh hoặc chi phí vận hành cao.

Dữ liệu từ CarEdge cho thấy trong vòng 5 năm, chi phí sở hữu trung bình của xe Toyota cao hơn Subaru khoảng 2.000 USD. Tuy nhiên, điều này chủ yếu do Toyota có nhiều mẫu xe cao cấp và cỡ lớn như Crown, Land Cruiser, Mirai, Sequoia và Tundra với chi phí sở hữu trên 50.000 USD, trong khi Subaru ít có mẫu lớn như vậy.

Khi so sánh các mẫu xe trong bốn phân khúc phổ biến, Toyota thường có chi phí sở hữu thấp hơn Subaru. Ở phân khúc crossover cỡ nhỏ, Toyota Corolla Cross tiết kiệm gần 1.000 USD so với Subaru Crosstrek trong 5 năm, nhờ khấu hao chậm hơn, chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng thấp hơn dù bảo hiểm cao hơn.

Ở phân khúc crossover cỡ trung, Toyota RAV4 có chi phí sở hữu thấp hơn Forester của Subaru gần 5.000 USD trong 5 năm. Khấu hao là yếu tố chính tạo ra sự khác biệt lớn này, trong khi chi phí bảo dưỡng của RAV4 cũng thấp hơn dù Forester có đánh giá độ tin cậy tốt hơn.

Trong phân khúc sedan/hatchback cỡ nhỏ, Toyota Corolla có chi phí sở hữu thấp nhất trong ba mẫu xe được so sánh, với mức 30.541 USD trong 5 năm cho phiên bản hatchback. Subaru Impreza có chi phí cao hơn do khấu hao, bảo dưỡng và nhiên liệu dù bảo hiểm thấp hơn.

Ở phân khúc crossover cỡ trung ba hàng ghế, Toyota Highlander và Grand Highlander có chi phí sở hữu thấp hơn Subaru Ascent gần 10.000 USD trong 5 năm. Khấu hao của Ascent lên tới gần 23.000 USD, trong khi Grand Highlander chỉ mất khoảng 15.500 USD giá trị. Ngoài ra, Highlander còn có phiên bản hybrid giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

Tổng thể, Toyota chiếm ưu thế về chi phí sở hữu thấp hơn trong mọi phân khúc so với Subaru, nhờ khả năng giữ giá tốt, chi phí bảo dưỡng và nhiên liệu hợp lý. Một số mẫu xe Toyota cao cấp có chi phí sở hữu rất cao, nhưng ở các dòng phổ thông, Toyota vẫn là lựa chọn kinh tế hơn.

Những số liệu này dựa trên giả định người lái 40 tuổi, có điểm tín dụng tốt, chạy 15.000 dặm mỗi năm, vay mua xe trong 72 tháng với lãi suất 6,99% và trả trước 20%. Các yếu tố cá nhân như địa điểm, thói quen lái xe và hồ sơ bảo hiểm có thể ảnh hưởng đến chi phí thực tế.