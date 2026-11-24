Trong các nguồn Pāli được khảo sát ở đây, một hệ thống phân loại rõ ràng được thấy trong văn học chú giải, nơi giấc mộng được quy về bốn nguyên nhân: sự xáo động của các giới (dhātukkhobha), điều đã từng trải nghiệm (anubhūtapubba), chư thiên dẫn hiện (devatopasaṃhāra) và tiền triệu (pubbanimitta)(1). Trong khi đó, Đại Tỳ-bà-sa luận của Nhất thiết hữu bộ xác lập năm duyên sinh mộng: do tác nhân khác dẫn (由他引), do điều đã từng trải (由曾更), do việc sắp có (由當有), do phân biệt (由分別) và do bệnh (由諸病)(2). Bài viết khảo sát nguồn gốc văn bản và nội hàm của từng phạm trù, chỉ ra bốn cặp tương ứng rất gần giữa hai hệ thống, đồng thời phân tích vị trí đặc biệt của do sự phân biệt (由分別) trong hệ thống Hữu bộ. Kết quả cho thấy sự tương đồng giữa hai hệ thống gợi ý khả năng chúng phản ánh một môi trường phân loại mộng chung: truyền thống chú giải Theravāda bảo tồn một hệ bốn nguyên nhân, trong khi Đại Tỳ-bà-sa trình bày một hệ năm duyên trong văn cảnh có đối chiếu với các phương án Phật giáo và một nguồn y học. Trường hợp Nandamātā cũng cho thấy sự khác biệt đáng chú ý giữa truyền bản Nikāya Pāli và nguồn kinh được Đại Tỳ-bà-sa sử dụng trong việc giải thích mộng do tác nhân phi nhân dẫn khởi(3).

1. Dẫn nhập

Giấc mộng (Pāli: supina; Sanskrit: svapna) là một hiện tượng được đề cập tương đối sớm trong kinh điển Phật giáo. Kinh Tăng-chi-bộ (Aṅguttara Nikāya) bảo tồn năm đại mộng của Bồ-tát trước khi giác ngộ; một số kinh khác nói người thất niệm dễ thấy ác mộng, trong khi người tu tập từ tâm “ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không thấy ác mộng”(4). Chẳng hạn, kinh Potaliya sử dụng mộng như một dụ ngôn: người đang mộng thấy những cảnh khả ái, nhưng khi tỉnh dậy không còn thấy gì(5). Tuy nhiên, trong bốn bộ Nikāya nói chung, dường như chưa thấy một học thuyết chính thức quy tất cả giấc mộng về một số nguyên nhân nhất định.

Bước chuyển từ mô tả hiện tượng sang phân loại nhân quả diễn ra rõ hơn trong văn học chú giải hậu kỳ. Trong truyền thống Theravāda, ở các tác phẩm như Chú giải Tăng-chi-bộ (Manorathapūraṇī), Chú giải Luật tạng (Samantapāsādikā), Chú giải Bộ Phân tích (Sammohavinodanī) và một số chú giải khác bảo tồn một công thức nhất quán:

Còn giấc mộng ấy, người ta thấy do bốn nguyên nhân: hoặc do các giới xáo động, hoặc do điều đã từng trải, hoặc do chư thiên dẫn hiện, hoặc do tiền triệu(6)

Một hệ thống tương tự nhưng chi tiết hơn xuất hiện trong A-tỳ-đạt-ma Đại-tỳ-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論, Abhidharma-mahāvibhāṣā). Sau khi khảo sát nhiều quan điểm về giấc mộng, tác phẩm đưa ra kết luận:

Nên nói có năm duyên khiến thấy sự việc trong mộng: Một là do tác nhân khác dẫn; hai là do điều từng trải; ba là do việc sẽ xảy ra; bốn là do phân biệt; năm là do các bệnh(7).

Trong bảng so sánh sau, có thể nhận ra một sự tương đồng đáng chú ý:

Bốn trong năm phạm trù của Đại Tỳ-bà-sa có những đối ứng rất gần trong hệ bốn nguyên nhân của chú giải Theravāda. Phạm trù còn lại do phân biệt (由分別) không có một mục độc lập tương ứng trong hệ bốn nguyên nhân Pāli.

Sự tương đồng này đặt ra một số vấn đề lịch sử. Hai hệ thống có bắt nguồn từ một mô hình chung không? Một bên có vay mượn bên kia không? Hay đây chỉ là hai cách hệ thống hóa độc lập những dữ kiện về mộng vốn phổ biến trong môi trường văn hóa và y học Ấn Độ? Đặc biệt, vì chính Đại Tỳ-bà-sa dẫn cả một hệ năm duyên của Tôn giả Thế Hữu và một hệ bảy duyên của Thọ Phệ-đà thư (壽吠陀)(8) trước khi trình bày phương án năm duyên cuối cùng, lịch sử của mô hình này rõ ràng phức tạp hơn sự kế thừa trực tiếp từ kinh.

Để dễ hình dung, chúng tôi lập bảng đối chiếu bảy loại mộng trong Carakasaṃhitā và A-tỳ-đạt-ma Đại-tỳ-bà-sa luận:

Bài viết vì vậy không nhằm chứng minh rằng Nikāya đã có sẵn “bốn” hoặc “năm” loại mộng, mà khảo sát cách những dữ kiện kinh điển được tái cấu trúc thành các mô hình trong văn học luận giải.

2. Hệ bốn nguyên nhân trong chú giải Pāli

Công thức bốn nguyên nhân xuất hiện với nội dung gần như đồng nhất trong nhiều tác phẩm chú giải Theravāda, đáng chú ý là Samantapāsādikā (Sp III 520–521), Manorathapūraṇī (Mp III 316–320), Mahāniddesa-aṭṭhakathā (NdA II 414–416) và Sammohavinodanī (VibhA 406–408)(9). Việc cùng một hệ thống xuất hiện trong chú giải Kinh, Luật và A-tỳ-đàm cho thấy đến thời chú giải, đây đã trở thành một mô hình giải thích tương đối ổn định trong truyền thống Theravāda.

2.1. Dhātukkhobha: mộng do các giới xáo động

Chú giải giải thích:

pittādīnaṃ khobhakaraṇapaccayayogena khubhitadhātuko dhātukkhobhato supinaṃ passati.

(Do những điều kiện gây rối loạn mật v.v., các giới bị xáo động, nên người ấy thấy mộng do dhātukkhobha)(10).

Những ví dụ được đưa ra khá cụ thể: người ấy thấy mình như đang rơi từ núi, bay trong hư không, bị thú dữ, voi hay kẻ trộm đuổi theo. Đây là cách giải thích dựa trên tác động của các điều kiện sinh lý, bởi những biến đổi bên trong cơ thể có thể ảnh hưởng đến hình thức của kinh nghiệm mộng.

Giới (dhātu) ở đây không nên bị đồng nhất đơn giản với ‘bốn đại’ như một phạm trù A-tỳ-đàm thuần túy. Chú giải nhắc đến pitta, nghĩa là mật, cho thấy nó vận dụng một mô hình sinh lý gần với y học Ấn Độ. Vì vậy, dhātukkhobha có thể dịch là “sự xáo động hoặc mất điều hòa của các giới”, đồng thời cần hiểu nó bao hàm trạng thái mất cân bằng cơ thể.

Đáng chú ý là loại mộng này được chú giải đánh giá:

na taṃ saccaṃ hoti

(mộng ấy không thật).

“Sacca” trong văn cảnh này không có nghĩa bản thân kinh nghiệm mộng “không tồn tại”, mà chủ yếu nói đến giá trị ứng nghiệm. Do đó, giấc mộng phát sinh từ rối loạn sinh lý không được xem là một điềm báo ứng nghiệm.

2.2. Anubhūtapubba: mộng do điều từng trải

Loại thứ hai được định nghĩa ngắn:

anubhūtapubbato passanto pubbe anubhūtapubbaṃ ārammaṇaṃ passati.

(Thấy [mộng] do điều đã từng trải nghiệm: người ấy thấy một đối tượng mà trước đây mình đã từng trải nghiệm)(11).

Ở đây chất liệu mộng bắt nguồn từ kinh nghiệm quá khứ. Những gì đã từng thấy, nghe hay trải nghiệm có thể tái xuất hiện trong tâm khi ngủ.

Nikāya đã mô tả những cảnh rất bình thường xuất hiện trong mộng. Kinh Trung Bộ số 54 nói đến người thấy trong mộng vườn, rừng, đất đai và ao sen khả ái. Nhưng kinh không đưa ra nguyên tắc rằng sở dĩ những hình ảnh ấy xuất hiện là vì đã từng được kinh nghiệm. Việc biến “cảnh quen thuộc trong mộng” thành một phạm trù về sự tái hiện của đối tượng quá khứ là bước phát triển của văn học luận giải.

Cũng như mộng do các giới xáo động (dhātukkhobha), mộng do điều từng trải (anubhūtapubba) cũng được xem là “không thật”.

2.3. Devatopasaṃhāra: mộng do chư thiên dẫn hiện

Đây là phạm trù đặc biệt đáng chú ý khi so sánh với do tha dẫn (由他引) trong A-tỳ-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa luận.

Chú giải Bộ Phân tích (Sammohavinodanī) giải thích khá đầy đủ:

devatopasaṃhārato passantassa devatā atthakāmatāya vā anatthakāmatāya vā atthāya vā anatthāya vā nānāvidhāni ārammaṇāni upasaṃharanti. So tāsaṃ devatānaṃ ānubhāvena tāni ārammaṇāni passati.

(Đối với người thấy mộng do chư thiên dẫn hiện, chư thiên, hoặc vì muốn lợi ích hoặc muốn bất lợi cho người ấy, đưa đến những sở duyên khác nhau nhằm lợi ích hoặc bất lợi; do oai lực của các chư thiên ấy, người kia thấy những sở duyên đó)(12).

Động từ upasaṃharanti trong câu trên mang nghĩa đem đến, đưa đến, dẫn đến. Vì vậy, devatopasaṃhāra không chỉ là “ảnh hưởng của chư thiên” một cách chung chung, mà là chư thiên dẫn một sở duyên vào trường nhận thức của người nằm mộng. Đặc biệt, loại mộng này có thể là thật và cũng có thể là không thật (taṃ saccaṃ vā hoti alikaṃ vā).

Chú giải giải thích rằng chư thiên khi giận dữ cũng có thể cố ý khiến người mộng thấy điều trái ngược sự thật. Một truyện minh họa kể vị thần cây, tức giận vì cây mình cư trú bị chặt, báo trong mộng cho một trưởng lão rằng vị vua hộ trì ông sẽ chết sau bảy ngày; lời báo sai khiến trưởng lão gặp tai họa(13).

Như vậy, mộng do chư thiên dẫn hiện (devatopasaṃhāra) khác căn bản với mộng tiền triệu. Ở đây có một tác nhân hữu tình chủ động tạo ra hoặc đưa hình ảnh đến, và tác nhân ấy có thể nói thật hoặc đánh lừa.

2.4. Pubbanimitta: mộng tiền triệu

Loại thứ tư là:

pubbanimittabhūtaṃ supinaṃ passati,

(Thấy một giấc mộng mang tính chất điềm báo trước)(14).

Chú giải dẫn ba trường hợp nổi tiếng: giấc mộng của mẹ Bồ-tát báo trước sự thụ thai, năm đại mộng của Bồ-tát và mười sáu giấc mộng của vua Kosala(15).

Mộng tiền triệu (pubbanimitta) được tuyên bố:

ekantasaccameva hoti

(nhất định là thật).

Trong phạm trù này không cần một vị thần chủ động gửi cảnh mộng. Chính mộng là nimitta, dấu hiệu của một sự việc sắp xảy ra hoặc một sự việc sắp phát sinh.

Tiền đề kinh điển rõ nhất là AN 5.196. Kinh kể về năm đại mộng của Bồ-tát rồi giải thích trực tiếp từng mộng như dấu hiệu của sự giác ngộ, việc tuyên thuyết Thánh đạo, bốn giai cấp xuất gia và việc Như Lai thọ dụng lợi dưỡng mà không nhiễm trước(16). Vì vậy, trong bốn loại của chú giải Pāli, mộng tiền triệu là loại có căn cứ trực tiếp nhất trong Nikāya.

3. Năm duyên sinh mộng của Đại Tỳ-bà-sa: Nguồn gốc của một hệ thống tổng hợp

Đại Tỳ-bà-sa không đưa ra năm duyên ngay từ đầu. Điều đặc biệt quan trọng đối với lịch sử học thuyết là trước khi xác lập hệ thống cuối cùng, luận ghi lại hai mô hình khác.

Trước hết, Tôn giả Thế Hữu (世友, Vasumitra) dẫn:

Do nghi, lo, huân tập,

Phân biệt, nhớ từng trải;

Lại do phi nhân dẫn,

Năm duyên mộng nên biết(17).

Sau đó luận dẫn Thọ Phệ-đà thư (壽吠陀書, Ayurveda):

Do từng thấy, nghe, cảm thọ,

Mong cầu, cùng với phân biệt;

Việc sắp có và các bệnh,

Bảy duyên của mộng nên biết(18).

Ngay sau hai hệ thống này, luận mới kết luận:

Nên nói có năm duyên khiến thấy các sự việc trong mộng (應說五緣見所夢事).

Cấu trúc văn bản cho thấy hệ thống năm duyên cuối cùng không đồng nhất với năm duyên của Thế Hữu. Nó cũng không sao chép nguyên vẹn bảy duyên của “Thọ Phệ-đà thư”. Thay vào đó, luận tái nhóm và tổng hợp các yếu tố thành:

Do tha dẫn (由他引): do tác nhân khác dẫn;

Do tằng cánh (由曾更): do điều đã từng trải;

Do đương hữu (由當有): do việc sắp xảy ra;

Do phân biệt (由分別): do phân biệt;

Do chư bệnh (由諸病): do các bệnh(19).

Điều này gợi ý rằng hệ năm duyên của Đại Tỳ-bà-sa là một phương án tổng hợp giữa các truyền thống giải thích mộng khác nhau đang lưu hành, trong đó có cả nguồn Phật giáo và y học.

3.1. Do tha dẫn (由他引): do tác nhân khác dẫn.

Luận giải:

Nghĩa là, hoặc do chư thiên, chư tiên, thần quỷ, chú thuật, dược thảo, do sự nhớ nghĩ của thân quyến hoặc bậc tôn thắng, và do các bậc thánh hiền dẫn nên thấy mộng (謂若諸天諸仙神鬼呪術藥草親勝所念及諸聖賢所引故夢)(20).

So với mộng do chư thiên dẫn hiện (devatopasaṃhāra) thì phạm vi của do tác nhân khác dẫn (由他引) mở rộng hơn đáng kể. Không chỉ chư thiên mà các phi nhân, tiên nhân, chú thuật, dược thảo và cả trường hợp liên quan đến sự nhớ nghĩ của thân quyến hoặc người tôn quý đều có thể trở thành tác nhân “dẫn” mộng. Tuy phạm vi khác nhau, cấu trúc nhân quả lại rất gần: cảnh mộng không chỉ được sản sinh tự phát từ nội tâm người mộng mà có thể do một lực ngoại tại dẫn đến.

3.2. Do tằng cánh (由曾更): do điều đã từng trải

Luận giải:

Nghĩa là, trước kia từng thấy, nghe, cảm nhận, biết sự việc ấy, hoặc từng tập quen với các hoạt động khác nhau, nay liền thấy trong mộng (謂先見聞覺知是事，或曾串習種種事業,今便夢見)(21)

Phạm trù này gần như tương ứng trực tiếp với mộng do điều từng trải (anubhūtapubba), nhưng Đại Tỳ-bà-sa khai triển xa hơn. Không chỉ đối tượng đã nhận thức mà còn cả những hành vi đã thành thói quen cũng có thể tái diễn trong mộng. Người quen bố thí, tụng kinh, tu quán có thể thấy mình tiếp tục làm những việc ấy; người quen sát sinh, trộm cắp hay các hành vi bất thiện cũng có thể thấy những hành vi tương tự.

Luận thậm chí đặt vấn đề về những hình tượng chưa từng được kinh nghiệm nguyên vẹn, chẳng hạn người có sừng ( 有角人). Một giải thích cho rằng, người mộng từng thấy “người” ở một nơi, “sừng” ở nơi khác, rồi tâm trong mộng kết hợp hai yếu tố thành một hình ảnh mới. Có thể xem đây như một mô tả sơ khai về sự tổ hợp lại các yếu tố đã được nhận thức.

3.3. Do đương hữu (由當有): do việc sắp xảy ra

Luận giải:

Nghĩa là, nếu sắp có việc lành hoặc chẳng lành, thì theo lẽ tự nhiên, trong mộng trước tiên thấy tướng của việc ấy (謂若將有吉不吉事，法爾夢中先見其相)(22).

Đây là đối ứng rõ nhất với mộng tiền triệu (pubbanimitta). Từ tướng (相) ở đây đặc biệt quan trọng, vì cảnh mộng là dấu hiệu của một sự việc tương lai, chứ không nhất thiết là hình ảnh giống hệt sự việc sẽ xảy ra.

ĐạiTỳ-bà-sa luận trực tiếp dẫn năm đại mộng của Bồ-tát trong phần thảo luận này, cho thấy loại mộng “do việc sắp xảy ra” (由當有) ít nhất có một đối ứng kinh điển rõ ràng với năm đại mộng được bảo tồn trong Tăng-chi-bộ(23).

3.4. Do phân biệt (由分別): do phân biệt

Luận giải:

Nghĩa là, nếu suy nghĩ, mong cầu, nghi ngại, thì liền thấy trong mộng (謂若思惟希求疑慮，即便夢見)(24).

Đây là điểm quan trọng nhất phân biệt hệ Hữu bộ với hệ bốn nguyên nhân Pāli.

Do phân biệt (由分別) bao gồm ba hoạt động:

Tư duy (思惟): suy nghĩ; hi cầu (希求): mong cầu; nghi lự (疑慮): nghi ngại, lo lắng.

Những nội dung đang được suy nghĩ, mong cầu hoặc nghi ngại trong trạng thái thức có thể tiếp tục xuất hiện trong mộng.

Hệ duyên mộng của Theravāda không dành một loại độc lập cho quá trình này. Điều đó không có nghĩa truyền thống Pāli phủ nhận ảnh hưởng của trạng thái tâm. Kinh Tăng-chi-bộ nói người đi ngủ thất niệm, thiếu tỉnh giác “thấy ác mộng”, trong khi người có niệm và tỉnh giác thì không(25). Kinh Tâm từ, thuộc Tăng-chi-bộ, cũng nói tu tập từ tâm đưa đến “ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không thấy ác mộng”(26). Nhưng các kinh chỉ xác lập quan hệ giữa phẩm chất tâm và phẩm chất mộng, chưa nói cụ thể rằng một điều đang mong cầu hay lo lắng sẽ trở thành nội dung cảnh mộng. Do đó, mộng do phân biệt (由分別) biểu thị một bước phân tích tâm lý chi tiết hơn.

3.5. Do chư bệnh (由諸病): do các bệnh

Luận giải:

Nghĩa là, khi các đại không điều hòa, tùy theo [đại nào] tăng thịnh mà thấy trong mộng những [sự việc] thuộc loại ấy (謂若諸大不調適時，便隨所增夢見彼類)(27).

Đây là đối ứng rất gần với mộng do các giới xáo động (dhātukkhobha). Cả hai đều đặt mộng trong tương quan với sự mất điều hòa của cơ thể.

Đáng chú ý,do các bệnh (由諸病) cũng là một trong bảy nguyên nhân được “Thọ Phệ-đà thư” nêu ngay trước đó. Điều này cho thấy ít nhất đối với phạm trù sinh lý, Đại Tỳ-bà-sa biết rõ một truyền thống giải thích mộng của y học Ấn Độ. Không nên vì vậy vội kết luận hệ Phật giáo “vay mượn Ayurveda” theo một chiều đơn giản, nhưng văn bản cho thấy các luận sư Hữu bộ đặt lý thuyết về mộng trong một văn cảnh có đối thoại với tri thức y học.

4. Vì sao Đại Tỳ-bà-sacóthêm由分別?

Nếu bốn cặp trên tương ứng khá sát, vậy tại sao hệ Hữu bộ lại có thêm ‘do phân biệt’ (由分別)?Câu trả lời có thể được tìm thấy ngay trong lịch sử văn bản mà Đại Tỳ-bà-sa bảo tồn.

Theo quan điểm của ngài Thế Hữu, “nghi lự”, “huân tập”, “phân biệt”, “nhớ việc từng trải” và “phi nhân dẫn” đã được tách thành những nguồn khác nhau. Trong “Thọ Phệ-đà thư”, “mong cầu” (希求) và “phân biệt” (分別) cũng xuất hiện như những yếu tố độc lập bên cạnh kinh nghiệm quá khứ, tương lai và bệnh.

Hệ năm duyên cuối cùng của Đại Tỳ-bà-sa dường như gộp các yếu tố tâm lý chủ động, tức suy nghĩ, mong cầu và nghi hoặc vào một mục do phân biệt (由分別), đồng thời tập hợp các dạng kinh nghiệm quá khứ vào do điều đã từng trải (由曾更).

Điều này tạo nên một phân biệt tinh tế:

Do điều đã từng trải (由曾更) nên hỏi: tâm đã trải nghiệm điều gì? Do phân biệt (由分別) nên hỏi: tâm hiện đang suy nghĩ, mong muốn hay lo ngại điều gì? Một bên đặt trọng tâm ở chất liệu của kinh nghiệm quá khứ; bên kia ở hoạt động tâm hiện thời như suy nghĩ, mong cầu và nghi ngại.

Các bộ chú giải Pāli không thiết lập sự phân đôi này. Điều từng trải (Anubhūtapubba) chủ yếu nói đến sở duyên đã từng trải; các trạng thái mong cầu hay lo âu không được tách thành loại thứ năm. Có thể đặt giả thuyết rằng một số hiện tượng thuộc do phẩn biệt (由分別) không được chú giải Pāli tách thành một loại riêng; tuy nhiên chưa đủ chứng cứ để xác định chúng được quy vào mộng do điều từng trải (anubhūtapubba).

Vì vậy, có thể xem mộng do phân biệt (由分別) là một loại riêng trong hệ phân loại của Hữu bộ; còn quan niệm tâm trạng có thể chi phối giấc mộng thì đã thấy trong Nikāya.

5. Trường hợp Nandamātā: từ sự hiện thân của yakkha đến mộng do “tha dẫn”

Một trường hợp đặc biệt giúp soi sáng phạm trù do tác nhân khác dẫn (由他引) là nội dung câu chuyện được ghi lại trong kinh Mẹ của Nanda (Nandamātā).

Trong kinh Mẹ của Nanda kể rằng người chồng sau khi chết đã tái sinh vào một loài yakkha và: “Người ấy hiện ra trước tôi với chính thân tướng trước kia”. (so me teneva purimena attabhāvena uddasseti)(28).

Điều đáng chú ý là bản kinh Pāli không nói đây là mộng. Không có supina và cũng không có mô tả Nandamātā đang ngủ.

Ngược lại, Đại Tỳ-bà-sa dẫn một kinh tương ứng:

“Mẹ của Nan-địa-ca đến bạch Phật: ‘Chồng con sau khi phạm giới rồi mạng chung, đã hiện ra trong giấc mộng ban đêm…’”(難地迦母來白佛言，我夫犯戒既命終已，於夜夢中現)(29).

Luận dùng chính trường hợp này trong cuộc thảo luận về thực tính và cơ chế của mộng. Ngay sau đó, khi hỏi “mộng thuộc ý địa, không phải năm thức thân, sao trong mộng lại thấy sắc?”, một trong các giải đáp cũng quy cảnh mộng cho quỷ thần “trước tiên hiện tướng lành hoặc dữ” cho người ấy(30).

Sự khác biệt giữa hai bản rất đáng lưu ý.

Có ít nhất hai khả năng:

Truyền bản kinh mà các luận sư Hữu bộ sử dụng thực sự có chi tiết “trong mộng”;

Hoặc Đại Tỳ-bà-sa đã diễn giải một sự hiện thân của hữu tình phi nhân thành mộng nhằm đưa nó vào cuộc thảo luận A-tỳ-đàm.

Khi chưa có một bản kinh A-hàm (Āgama) song hành xác nhận, chúng ta không vội quyết đoán giữa hai giả thuyết. Tuy nhiên, sự dị biệt này cho thấy, ít nhất trong cách Đại Tỳ-bà-sa sử dụng câu chuyện, sự hiện diện của phi nhân trong trường nhận thức khi ngủ được giải thích như một hiện tượng mộng; cách lý giải này cũng phù hợp với phạm trù mộng “do tác nhân khác dẫn” (由他引).

Đáng chú ý, tuy Kinh Tăng-chi-bộ (A.7.53) không xem sự kiện Mẹ của Nanda (Nandamātā) là một giấc mộng, các bộ chú giải Pāli lại biết đến một cơ chế tương tự trong lý giải về mộng: Chư thiên (devatā) có thể dẫn hiện các sở duyên (ārammaṇa) để người nằm mộng thấy. Từ đó có thể nhận ra ba tuyến truyền thống có những điểm tương ứng:

Nikāya: Phi nhân có thể hiện ra;

Chú giải Pāli: Chư thiên có thể dẫn cảnh vào mộng;

ĐạiTỳ-bà-sa: Phi nhân là một trong những tác nhân của do kẻ khác dẫn (由他引).

Điều này không chứng minh ba nguồn phụ thuộc trực tiếp vào nhau, nhưng cho thấy chúng cùng vận hành trong một thế giới quan nơi ranh giới giữa kinh nghiệm nội tâm và tác động của hữu tình phi nhân không bị tuyệt đối hóa.

6. Hai mô hình phản ánh một nguồn chung hay phát triển độc lập?

Mức độ tương ứng gần như từng mục giữa hai hệ phân loại mộng cho thấy chúng khó có thể hoàn toàn độc lập với nhau. Tuy nhiên, những chứng cứ hiện còn chưa đủ để xác định ảnh hưởng trực tiếp một chiều, tức chưa thể kết luận rằng truyền thống Pāli vay mượn từ Hữu bộ, hay ngược lại. Thận trọng hơn, có thể xem sự tương đồng này như dấu vết của một nền phân loại mộng cổ hơn mà các bộ phái đã tiếp nhận, bảo lưu và hệ thống hóa theo những cách khác nhau.

Một cách giải thích hợp lý hơn là cả hai phản ánh một trường thảo luận chung về mộng trong Phật giáo Ấn Độ, trong đó đã tồn tại ít nhất bốn cách giải thích phổ biến:

Mộng do trạng thái cơ thể;

Mộng do kinh nghiệm quá khứ;

Mộng do tác nhân phi nhân;

Mộng có tính tiền triệu.

Truyền thống Theravāda bảo tồn bốn yếu tố này như bốn nguyên nhân căn bản. Đại Tỳ-bà-sa bảo tồn nhiều phương án phân loại hơn và trong hệ năm duyên cuối cùng tách riêng hoạt động suy nghĩ, mong cầu, nghi hoặc thành loại thứ năm.

Nghiên cứu của Giulio Agostini cho thấy các lý thuyết và cách phân loại mộng được bảo tồn trong nhiều truyền thống Phật giáo Ấn Độ, đặc biệt gắn với vấn đề nghiệp, tác ý và trách nhiệm theo Luật đối với hành vi xảy ra trong mộng. Trong truyền thống Theravāda, các bộ chú giải Vinaya, Aṅguttaranikāya, Mahāniddesa và Vibhaṅga bảo tồn gần như cùng một hệ phân loại; trong khi Mahāvibhāṣā thuộc Hữu bộ trình bày một hệ thống khác, tuy vẫn có những điểm tương ứng đáng chú ý(31).

Quan trọng hơn, chính Đại Tỳ-bà-sa thừa nhận một mô hình y học bảy duyên. Do đó, lịch sử của lý thuyết này có lẽ không nên được mô tả như một đường phát triển đơn tuyến từ kinh đến luận. Đúng hơn, ta thấy sự giao thoa giữa:

dữ kiện kinh điển;

truyền thống A-tỳ-đàm;

kinh nghiệm thực hành Luật;

lý thuyết tâm lý;

và tri thức y học Ấn Độ.

7. Kết luận

So sánh bốn nguyên nhân mộng của chú giải Pāli với năm duyên sinh mộng trong Đại Tỳ-bà-sa luận cho thấy mức độ tương đồng đáng kể giữa truyền thống chú giải Theravāda và A-tỳ-đàm Hữu bộ.

Bốn nguyên nhân mộng theo Theravāda: Do các giới xáo động, do điều đã từng trải nghiệm, do chư thiên dẫn hiện, do tiền triệu (dhātukkhobha, anubhūtapubba, devatopasaṃhāra và pubbanimitta), đều có đối ứng rất gần trong Đại Tỳ-bà-sa: Do các bệnh, do điều từng trải, do tác nhân khác dẫn và do việc sắp có (由諸病, 由曾更, 由他引 và 由當有). Sự tương ứng không chỉ nằm ở tên gọi mà còn ở cấu trúc nhân quả: thân thể mất điều hòa, kinh nghiệm quá khứ, tác nhân bên ngoài và sự kiện tương lai đều có thể trở thành điều kiện hình thành cảnh mộng.

Điểm khác biệt căn bản là Đại Tỳ-bà-sa dành một loại riêng cho những giấc mộng phát sinh từ suy nghĩ, mong cầu và nghi ngại. Việc chính luận dẫn trước đó một hệ năm duyên của Thế Hữu và một hệ bảy duyên của “Thọ Phệ-đà thư” cho thấy hệ năm duyên không phải một truyền thống đơn tuyến, mà có thể được hiểu như một phương án lựa chọn và tái hệ thống hóa nhiều lý thuyết mộng đang lưu hành.

Điều này cũng giúp xác định vị trí của Nikāya. Nikāya không có một lý thuyết bốn hay năm nguyên nhân sinh mộng. Tuy nhiên, nhiều tiền đề quan trọng đã có sẵn: năm đại mộng của Bồ-tát cung cấp mô hình trực tiếp cho mộng tiền triệu; những kinh nói về ác mộng và tu từ tâm cho thấy phẩm chất tâm có quan hệ với phẩm chất mộng; những dụ ngôn về mộng cho thấy cảnh mộng được dùng như một loại kinh nghiệm nhận thức quen thuộc trong lập luận kinh điển. Từ những dữ kiện phân tán ấy, các truyền thống hậu kỳ mới xây dựng hệ thống nhân quả hoàn chỉnh hơn.

Trường hợp Nandamātā đặc biệt cho thấy quá trình này không chỉ là sự phát triển khái niệm mà còn liên quan đến truyền bản dị biệt. Trong khi AN 7.53 chỉ nói người chồng đã tái sinh làm yakkha “hiện ra” với hình thể cũ, Đại Tỳ-bà-sa dẫn một kinh tương ứng với chi tiết “hiện trong mộng ban đêm”. Dù chưa thể xác định đó là dị bản kinh hay cách diễn giải của luận sư, chi tiết này làm nổi bật mối liên hệ giữa hiện tượng phi nhân hiện ra và phạm trù “tha dẫn”.

Từ đó, có thể đưa ra một nhận định bước đầu là: hệ bốn nguyên nhân của chú giải Theravāda và hệ năm duyên của Đại Tỳ-bà-sa rất có thể phản ánh một tiến trình phân loại mộng chung rộng hơn của Phật giáo Ấn Độ, nhưng mỗi truyền thống đã tái cấu trúc nền ấy theo nhu cầu lý luận riêng. Theravāda kết tinh thành bốn nguyên nhân căn bản; Đại Tỳ-bà-sa, trong văn cảnh luận nghị có dẫn cả một hệ phân loại được gắn với Āyurveda, xây dựng một mô hình năm duyên, trong đó hoạt động phân biệt của tâm được xác lập như một nguyên nhân độc lập. Qua đó có thể thấy, trong tư duy A-tỳ-đàm, mộng không chỉ được xét ở ý nghĩa tiền triệu, mà còn trở thành đối tượng của sự phân tích nhân duyên: vì những điều kiện nào và theo cơ chế nào một sở duyên nhất định sẽ xuất hiện trong tâm khi đang ngủ.

----‐--------------------------

(1)Xem Samantapāsādikā III 520-521; Manorathapūraṇī III 316-320; Sammohavinodanī 406-408.

(2)A-tỳ-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa luận 阿毘達磨大毘婆沙論 (T.27. 1545.37. 0193c19–24): Nguyên tác: 應說五緣見所夢事：一由他引……二由曾更……三由當有……四由分別……五由諸病

(3)Kinh Nandamātā (A.7.53– IV.63–67), đặc biệt IV.66; A-tỳ-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa luận 阿毘達磨大毘婆沙論 (T.27. 1545.37. 0193b–c).

(4)Mahāsupina Sutta (Kinh Đại mộng) A.5.196 – III.240–242; Muṭṭhassati Sutta (Kinh Thất niệm) A.5.210 – III.251–252; Mettānisaṃsa Sutta (Kinh Lợi ích của từ tâm) A.11.15 – V.342.

(5)Potaliya Sutta (Kinh Potaliya) M.54 – I.359–368.

(6)Samantapāsādikā (Chú giải Luật tạng) Sp. III.520–521; Manorathapūraṇī (Chú giải Tăng chi bộ) Mp. III.316–320; Mahāniddesa-aṭṭhakathā (Chú giải Đại Nghĩa thích) NdA. II.414-416; Sammohavinodanī (Chú giải Phân tích) VibhA. 406-408. Nguyên tác: tañca panetaṃ supinaṃ passanto catūhi kāraṇehi passati-dhātukkhobhato vā anubhūtapubbato vā devatopasaṃhārato vā pubbanimittato vā.

(7)A-tỳ-đạt-ma Đại-tỳ-bà-sa luận 阿毘達磨大毘婆沙論 (T.027. 1545.37. 0193c24). Nguyên tác: 應說五緣見所夢事：一由他引，二由曾更，三由當有，四由分別，五由諸病

(8)Thọ Phệ-đà thư (壽吠陀書): Sách thuộc truyền thống Āyurveda. 壽吠陀, là lối dịch-phiên hỗn hợp của Skt. Āyurveda: 壽 dịch āyus (sự sống, thọ mạng), 吠陀 phiên veda (tri thức). Bảy loại mộng được dẫn ở đây có đối ứng trực tiếp trong Carakasaṃhitā, Indriyasthāna 5.43: dṛṣṭaṃ śrutānubhūtaṃ ca prārthitaṃ kalpitaṃ tathā / bhāvikaṃ doṣajaṃ caiva svapnaṃ saptavidhaṃ viduḥ. Ở A-tỳ-đạt-ma Đại-tỳ-bà-sa luận 阿毘達磨大毘婆沙論 (T.027. 1545.37. 0193c22) đó chính là 曾見、聞、受、希求、分別、當有、諸病.

(9)Giulio Agostini, “Buddhist Dreams, Wet Dreams and Herophilus of Alexandria,” Quaderni di Studi Indo-Mediterranei 2 (2009): 91-105, esp. 93-98; về bốn nguyên nhân của giấc mộng trong truyền thống Theravāda, xem Samantapāsādikā III 520-521 (Chú giải Luật tạng); Manorathapūraṇī III 316-320 (Chú giải Tăng chi bộ); Saddhammapajjotikā II 414-416 (Chú giải Đại Nghĩa Thích); Sammohavinodanī 406-408 (Chú giải bộ Phân tích).

(10)VibhA 407-408; Sp III 520-521. Bản chú giải giải thích người bị các giới xáo động thấy những cảnh như rơi từ núi, đi trên không hay bị thú dữ và kẻ trộm đuổi.

(11)VibhA 407

(12)VibhA 407-408.

(13)bid. Chú giải cho biết giấc mộng do chư thiên dẫn hiện (devatopasaṃhāra) có thể là thật (sacca) hoặc không thật (alika); chư thiên vì tức giận có thể dẫn hiện điều trái ngược nhằm gây bất lợi cho người nằm mộng. Tiếp đó, bản chú giải dẫn truyện vị thần cây và một vị trưởng lão để minh họa.

(14)Ibid. Mộng pubbanimitta là dấu hiệu của một sự việc lợi ích hay bất lợi sắp sinh khởi; loại này được chú giải xem là ekantasacca.

(15)Trong truyền thống Pāli, các truyện mộng đáng chú ý gồm: giấc mộng của Hoàng hậu Māyā báo trước Bồ-tát nhập thai, được thuật trong Nidānakathā của Jātaka-aṭṭhakathā; năm đại mộng của Bồ-tát trước khi thành đạo, Aṅguttaranikāya III, 240–242, Mahāsupinasutta (AN 5.196); và mười sáu đại mộng của vua Kosala, Jātaka I, 334–345, Mahāsupinajātaka (Ja 77).

(16)Aṅguttaranikāya III 240-242, Mahāsupinasutta (AN 5.196; Kinh Đại mộng). Kinh thuật năm đại mộng của Bồ-tát trước khi thành đạo và giải thích từng giấc mộng như điềm báo về những sự kiện sẽ xảy ra sau khi Ngài giác ngộ.

(17)A-tỳ-đạt-ma Đại-tỳ-bà-sa luận 阿毘達磨大毘婆沙論 (T.027. 1545.37. 0193c18). Nguyên tác: 由疑慮串習, 分別曾更念, 亦非人所引, 五緣夢應知.

(18)A-tỳ-đạt-ma Đại-tỳ-bà-sa luận 阿毘達磨大毘婆沙論 (T.027. 1545.37. 0193c22). Nguyên tác: 由曾見聞受, 希求亦分別, 當有及諸病, 七緣夢應知.

(19)A-tỳ-đạt-ma Đại-tỳ-bà-sa luận 阿毘達磨大毘婆沙論 (T.027. 1545.37. 0193c24).

(20)A-tỳ-đạt-ma Đại-tỳ-bà-sa luận 阿毘達磨大毘婆沙論 (T.027. 1545.37. 0193c24-c26).

(21)A-tỳ-đạt-ma Đại-tỳ-bà-sa luận 阿毘達磨大毘婆沙論 (T.027. 1545.37. 0193c26-c27).

(22)A-tỳ-đạt-ma Đại-tỳ-bà-sa luận 阿毘達磨大毘婆沙論 (T.027. 1545.37. 0193c27-c28).

(23)Aṅguttaranikāya III 240-242, Kinh Đại mộng (Mahāsupinasutta, AN 5.196).

(24)A-tỳ-đạt-ma Đại-tỳ-bà-sa luận 阿毘達磨大毘婆沙論 (T.027. 1545.37. 0193c28-c29).

(25)Xem Tăng-chi-bộ (Aṅguttaranikāya) III 251, Muṭṭhassatisutta (AN 5.210)

(26)Xem thêm Tăng-chi-bộ (Aṅguttaranikāya) V 342, Mettāsutta (AN 11.15; BJT: Mettānisaṃsasutta): sukhaṃ supati, sukhaṃ paṭibujjhati, na pāpakaṃ supinaṃ passati, “ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không thấy ác mộng”.

(27)A-tỳ-đạt-ma Đại-tỳ-bà-sa luận 阿毘達磨大毘婆沙論 (T.027. 1545.37. 0193c29- 0194a01).

(28)Tăng-chi-bộ (Aṅguttaranikāya) IV 63-67, Kinh Nandamātā (Nandamātāsutta, AN 7.53).

(29)A-tỳ-đạt-ma Đại-tỳ-bà-sa luận 阿毘達磨大毘婆沙論 (T.027. 1545.37. 0193b14- b15).

(30)A-tỳ-đạt-ma Đại-tỳ-bà-sa luận 阿毘達磨大毘婆沙論 (T.027. 1545.37. 0193c08- 0193c12).

(31)Giulio Agostini, “Buddhist Dreams, Wet Dreams and Herophilus of Alexandria,” Quaderni di Studi Indo-Mediterranei 2 (2009): 91-105, đặc biệt 93-99. Về các nguồn Theravāda, xem Samantapāsādikā (Chú giải Luật tạng) III 520-521 ≈ Manorathapūraṇī (Chú giải Tăng chi bộ) III 316-320 ≈ Mahāniddesa-aṭṭhakathā (Chú giải Đại Nghĩa Thích) II 414-416 ≈ Sammohavinodanī (Chú giải Bộ Phân tích) 406-408.

Tài liệu tham khảo

Kinh điển và chú giải Pāli

Aṅguttara Nikāya. Ed. Richard Morris and E. Hardy. 5 vols. London: Pali Text Society, 1885-1900.

Buddhaghosa. Manorathapūraṇī: Aṅguttara Nikāya-aṭṭhakathā. Pali Text Society.

Buddhaghosa. Samantapāsādikā: Vinaya-aṭṭhakathā. Pali Text Society.

Buddhaghosa. Sammohavinodanī: Vibhaṅga-aṭṭhakathā. Pali Text Society.

Mahāniddesa-aṭṭhakathā. Pali Text Society.

Hán tạng

A-tỳ-đạt-ma Đại-tỳ-bà-sa luận 阿毘達磨大毘婆沙論 (T. 27. 1545.37. 0001a03)

A-tỳ-đàm Tỳ-bà-sa luận 阿毘曇毘婆沙論 ( T.28. 1546. 0001b19)