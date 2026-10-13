So sánh 5 smartphone 128GB dưới 3,5 triệu đồng: Lựa chọn giữa kết nối 5G, NFC và RAM 6GB

Thị trường điện thoại thông minh chính hãng phân khúc phổ thông tại Việt Nam trong tháng 10/2026 chứng kiến sự thay đổi đáng kể về tiêu chuẩn cấu hình. Với ngân sách dưới 3,5 triệu đồng, người dùng hiện tại không còn phải chấp nhận mức dung lượng lưu trữ 64GB hạn chế như trước đây. Các thiết bị trong tầm giá này đều đã được trang bị bộ nhớ trong 128GB tiêu chuẩn, màn hình kích thước lớn cùng dung lượng pin dồi dào, đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản hàng ngày.

Nhiều mẫu điện thoại có bộ nhớ trong 128GB đã giảm giá xuống dưới 3,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, các nhà sản xuất bắt đầu đưa những thông số kỹ thuật vốn thuộc phân khúc cao hơn xuống mức giá này, bao gồm vi xử lý hỗ trợ mạng 5G, công nghệ kết nối tầm gần NFC và dung lượng RAM vật lý lên đến 6GB. Điều này mang lại sự phân hóa rõ nét về mặt trải nghiệm thực tế giữa từng sản phẩm.

TCL 60R 5G: Đột phá tần số quét 120Hz và kết nối mạng thế hệ mới

TCL 60R 5G là điểm nhấn kỹ thuật nổi bật nhất trong phân khúc khi được chào bán ở mức giá tham khảo 2,99 triệu đồng tại một số hệ thống. Máy sở hữu vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 tích hợp modem 5G, đem lại tốc độ truyền tải dữ liệu vượt trội so với hầu hết đối thủ chỉ dùng mạng 4G cùng tầm giá.

TCL 60R 5G sở hữu màn hình 6,7 inch với tần số quét 120Hz.

Bên cạnh vi xử lý hiện đại, thiết bị tích hợp màn hình 6,7 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz, mang đến độ mượt mà cao khi thao tác cuộn lướt nội dung và điều hướng giao diện. Đi kèm với đó là camera chính 50MP và viên pin 5.200 mAh đảm bảo thời lượng hoạt động dài. Điểm hạn chế nằm ở dung lượng RAM vật lý 4GB, khiến khả năng duy trì đa nhiệm cùng lúc nhiều ứng dụng nặng còn chừng mực.

Benco V91 Plus: Ưu thế đa nhiệm với dung lượng RAM 6GB

Với mức giá tham khảo khoảng 3,3 triệu đồng, Benco V91 Plus hướng thẳng vào nhóm người dùng ưu tiên khả năng chạy nền ứng dụng ổn định. Máy sở hữu dung lượng RAM vật lý 6GB, cao hơn mặt bằng chung 4GB của phân khúc giá rẻ.

Benco V91 Plus có RAM 6GB.

Về khả năng xử lý, máy sử dụng chip Unisoc T606 kết hợp màn hình 6,56 inch tần số quét 90Hz và camera chính 50MP. Cấu hình này đáp ứng mượt mà các nhu cầu làm việc, học trực tuyến và lướt web. Tuy nhiên, chip xử lý phổ thông cùng màn hình độ phân giải HD+ khiến thiết bị chưa thực sự tối ưu cho nhu cầu chơi game đồ họa cao hay hiển thị chi tiết cao cấp.

Nubia A76: Tích hợp công nghệ giao tiếp tầm gần NFC tiện lợi

Ở mức giá tham khảo 3,1 triệu đồng, Nubia A76 phiên bản 4GB RAM và 128GB bộ nhớ trong tạo sự khác biệt nhờ trang bị phần cứng kết nối NFC. Tính năng này cho phép thiết bị tương tác nhanh với các hệ thống thanh toán không tiếp xúc hoặc quét thẻ chuyên dụng.

Nubia A76 phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 128GB và hỗ trợ NFC.

Mẫu máy này cung cấp không gian hiển thị rộng rãi với màn hình 6,75 inch, camera chính 50MP và viên pin 5.000 mAh. Mặc dù vậy, thiết bị vẫn dừng lại ở kết nối 4G truyền thống và độ phân giải màn hình HD+, đòi hỏi người mua phải cân nhắc giữa nhu cầu dùng NFC và tốc độ kết nối mạng.

Samsung Galaxy A07 và Nubia A56: Đánh giá yếu tố thương hiệu và phần cứng

Samsung Galaxy A07 phiên bản 128GB có mức giá tham khảo khoảng 3,59 triệu đồng, nhỉnh hơn nhẹ so với mốc ngân sách 3,5 triệu đồng. Điểm mạnh nhất của model này là hệ sinh thái phần mềm One UI ổn định và chính sách hỗ trợ dài hạn từ thương hiệu lớn.

Galaxy A07 có ưu thế hệ sinh thái của Samsung.

Tuy vậy, người dùng cần lưu ý kiểm tra kỹ phiên bản phần cứng giữa Galaxy A07 4G và A07 5G tại từng đại lý, do hai phiên bản này có sự chênh lệch đáng kể về thông số kỹ thuật cũng như giá thành thực tế.

Trong khi đó, Nubia A56 có giá tham khảo 3,4 triệu đồng cho cấu hình RAM 4GB và bộ nhớ 128GB. Máy sở hữu màn hình IPS LCD 6,75 inch 90Hz, vi xử lý Unisoc T7200 và pin 5.000 mAh.

Camera chính 13MP là điểm yếu của Nubia A56.

Hạn chế lớn của Nubia A56 là cụm camera chính chỉ dừng ở 13MP, kém cạnh tranh so với chuẩn 50MP của các đối thủ cùng tầm giá. Ngoài ra, công suất sạc chỉ 10W khiến thời gian sạc đầy viên pin dung lượng lớn kéo dài đáng kể.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các sản phẩm

Nhìn chung, thị trường smartphone dưới 3,5 triệu đồng đã phân hóa theo các giá trị cốt lõi riêng biệt: người dùng cần mạng tốc độ cao có thể ưu tiên TCL 60R 5G, người cần đa nhiệm mượt nên hướng đến Benco V91 Plus, trong khi Nubia A76 phù hợp cho các giải pháp thanh toán qua NFC. Người mua nên kiểm tra kỹ điều kiện khuyến mại và phiên bản kết nối thực tế trước khi đưa ra quyết định.