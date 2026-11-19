Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời đã nhận chuyển nhượng dự án VietinBank Tower từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) trong tháng 9/2026.

VietinBank Tower tại khu đô thị Ciputra đã được chuyển nhượng cho doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Dự án tọa lạc tại lô TM1, Khu đô thị Nam Thăng Long, có diện tích 29.916,9 m², tương đương gần 3 ha. Công trình được khởi công ngày 20/10/2010, với thiết kế gồm hai tòa tháp cao 68 tầng và 48 tầng, kết nối bằng khối đế 7 tầng.

Theo quy hoạch ban đầu, tòa tháp 68 tầng được dự kiến làm trụ sở chính của VietinBank. Tòa tháp còn lại cao 48 tầng được bố trí khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê và các chức năng thương mại khác.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 10.267 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, công trình không thể hoàn thành như kế hoạch và rơi vào tình trạng đình trệ, trở thành một trong những dự án cao tầng dang dở kéo dài tại Hà Nội.

Việc chuyển nhượng dự án cũng khép lại kế hoạch đầu tư trụ sở mới của VietinBank tại khu vực Ciputra. Cuối năm 2018, ngân hàng đã đưa ra phương án cơ cấu lại dự án, trong đó ưu tiên chuyển nhượng toàn bộ công trình và thuê lại tòa tháp 68 tầng để tiếp tục sử dụng làm trụ sở.

Đến tháng 7/2025, VietinBank tiếp tục thông báo tìm kiếm nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án. Quá trình này kéo dài qua nhiều năm trước khi giao dịch được hoàn tất vào tháng 9/2026.

Tại thời điểm 30/6/2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của VietinBank đạt 5.728 tỷ đồng, trong đó 5.509 tỷ đồng thuộc các công trình tại khu vực miền Bắc. Đây là khoản mục bao gồm nhiều dự án, không phải toàn bộ đều thuộc VietinBank Tower.

Đáng chú ý, thương vụ chuyển nhượng VietinBank Tower đã được phản ánh vào kết quả tài chính quý III/2026 của ngân hàng.

Thông tin từ Chứng khoán MB (MBS) và Vietcap, VietinBank xác nhận giao dịch chuyển nhượng dự án trụ sở đã hoàn tất. Toàn bộ giá trị tài sản chuyển nhượng và lợi nhuận (nếu có) được hạch toán trong báo cáo tài chính quý III.

Tuy nhiên, ngân hàng chưa công bố giá trị giao dịch, khoản thu nhập, chi phí cũng như mức đóng góp cụ thể của thương vụ vào lợi nhuận trong kỳ. Nguyên nhân được đưa ra là các bên có thỏa thuận bảo mật thông tin với đối tác.

Trước đó, một số công ty chứng khoán từng đưa ra dự báo về khả năng thu lợi từ thương vụ này. Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ước tính VietinBank có thể ghi nhận khoảng 5.000 tỷ đồng lợi nhuận nếu chuyển nhượng dự án với mức giá tương đương tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu. Đây là kịch bản ước tính của đơn vị phân tích, không phải lợi nhuận thực tế đã được ngân hàng xác nhận.

Về phía chủ đầu tư mới, đại diện Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời cho biết doanh nghiệp đang rà soát hồ sơ thiết kế và xây dựng phương án cải tạo công trình sau khi tiếp nhận phần xây dựng dang dở. Việc điều chỉnh sẽ được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về tổng vốn đầu tư bổ sung, thời gian triển khai cũng như công năng cuối cùng của hai tòa tháp sau khi được cải tạo.

Việc Sun Group tiếp quản VietinBank Tower được kỳ vọng tạo bước ngoặt cho dự án đã đình trệ hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, khả năng đưa công trình vào khai thác vẫn phụ thuộc vào phương án cải tạo, thủ tục pháp lý và hiệu quả đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.