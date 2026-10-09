Số phận phim Việt mạo hiểm đối đầu với 'Trại Buôn Người' ở phòng vé ra sao?

Ngay khi Trại Buôn Người bùng nổ với doanh thu mỗi ngày vượt mốc 20 tỷ đồng, số suất chiếu lên tới hơn 5.000, dự đoán có thể băng qua con số 400 tỷ đồng thậm chí 500 tỷ đồng khi rời rạp thì nhiều phim đã nhanh chóng lùi lịch chiếu, né Trại Buôn Người thật xa để tránh bị "nuốt chửng" trong cuộc đua phòng vé.

Trại Buôn Người đang thẳng tiến đến mốc 400 tỷ đồng.

Bởi khi cạnh tranh với một đối thủ đang có sức hút cực mạnh ngoài phòng vé, các phim còn lại rất dễ rơi vào cảnh lép vế cả về độ phủ sóng truyền thông lẫn tốc độ bán vé. Thế nhưng Án Mạng Xém Hoàn Hảo vẫn quyết định giữ nguyên lịch ra mắt là ngày 9/10, bất chấp việc Trại Buôn Người chưa hề hạ nhiệt.

Án Mạng Xém Hoàn Hảo vẫn giữ nguyên ngày chiếu.

Trong ngày đầu khởi chiếu, phim của Anh Trai Anh Tú Atus và Chị Đẹp Mie được hơn 1.000 suất chiếu trong khi đối thủ nhiều gấp 5 lần. Đáng nói hơn, số lượng vé bán ra của Án Mạng Xém Hoàn Hảo tương đối thấp, tính đến chiều 9/10 vẫn chưa thu về 1 tỷ đồng.

Anh Tú Atus có vai diễn được khen thú vị.

Phim kể về TikToker Trinh bỗng tỉnh dậy giữa một phim trường lạnh lẽo trong trạng thái chẳng nhớ gì về chuyện đã xảy ra. Bên cạnh cô là thi thể của Yến, người đang bị nghi ngờ có quan hệ mờ ám với chồng sắp cưới của Trinh. May làm sao, chàng thám tử Đại mà Trinh thuê để theo dõi Yến đã kịp thời xuất hiện để giúp cô, nhưng Đại lại bất cẩn để dấu vân tay trên người đã khuất.

Ma Ran Đô cũng góp mặt trong phim.

Có tới hai mỹ nam Anh Tú Atus và Ma Ran Đô, cộng thêm DJ Mie nhưng xem ra dàn cast vẫn chưa đủ mạnh để Án Mạng Xém Hoàn Hảo tự tin cạnh tranh với Trại Buôn Người. Bởi với một phim trinh thám hài hước, nội dung bất ngờ, tình tiết thú vị mới là điều quan trọng nhất để giữ chân khán giả.