Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU, Đảng ủy các xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xóm triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Công tác quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về lâm nghiệp được đẩy mạnh và lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt xóm, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nông Quốc Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Các xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình khai thác rừng trồng đúng quy định pháp luật; đồng thời kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển các mô hình liên kết sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có chuyển biến tích cực, tổng diện tích đất có rừng của các xã: Tam Kim 11.190 ha, Thành Công 9.946 ha, Bạch Đằng 9.923 ha, Phan Thanh 7.699 ha, Huy Giáp 7.086 ha, Minh Tâm 6.800 ha, Nguyên Bình 5.671 ha, Ca Thành 521,37 ha.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được duy trì. Tỷ lệ che phủ rừng của các xã đạt mức khá: Bạch Đằng 70,08%, Thành Công 69,82%, Tam Kim 68,95%, Ca Thành 66,1%, Minh Tâm 64,05%, Huy Giáp 59,2%, Nguyên Bình 56,52%, Phan Thanh 55,31%. Hoạt động phát triển kinh tế rừng bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo chuyển biến trong quản lý tài nguyên rừng và định hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững tại địa phương.

Tại buổi kiểm tra, các xã kiến nghị Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình số 03-CTr/TU, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng bền vững; UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ chính sách phát triển cây quế, cây dược liệu và các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện từng địa phương; thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ giao rừng, cho thuê rừng và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm đề xuất, bố trí nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp, cải thiện sinh kế cho người dân; tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và triển khai các chính sách lâm nghiệp mới.

Kết luận buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nông Quốc Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã trong việc hoàn thiện văn bản chỉ đạo, điều hành và bước đầu cụ thể hóa nội dung trồng trọt, phát triển cây dược liệu như quế, hồi và các cây trồng phù hợp. Đề nghị các xã rà soát chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất rừng sản xuất và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, phát triển cây quế, hồi, coi đây là khâu cốt lõi nâng cao hiệu quả kinh tế bền vững cho người dân; gắn phát triển kinh tế rừng với bảo vệ, giữ gìn rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và phát triển nguồn giống; chú trọng nghiên cứu, tiếp cận phát triển tín chỉ các-bon - hướng đi mới có giá trị lớn nhưng đòi hỏi nhiều yêu cầu khắt khe, nếu vận hành hiệu quả, sẽ tạo thêm nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng của địa phương.