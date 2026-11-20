Quang cảnh hội nghị. Nguồn CTTĐT

Hội nghị do ông Bùi Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp chủ trì. Tham dự hội nghị có bà Phạm Thị Đào, Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực nêu trên. Đại diện Cổng thông tin điện tử thành phố cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng đã tới dự và đưa tin kịp thời về diễn biến hội nghị.

Được tổ chức trên tinh thần dân chủ, cởi mở và đi thẳng vào trọng tâm, Hội nghị là diễn đàn trực tiếp để lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe tâm tư, tiếp nhận và giải đáp thấu đáo những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị phát sinh từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Trọng điểm trao đổi tập trung vào quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc bốn lĩnh vực then chốt: thủy sản, chăn nuôi, thú y và thủy lợi nội đồng. Thông qua việc đối thoại trực diện, cơ quan quản lý nhà nước kịp thời nhận diện những điểm nghẽn, bất cập để có phương án tháo gỡ ngay từ cơ sở, tạo hành lang thông thoáng thúc đẩy hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất, qua đó bồi đắp và củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính công.

Không chỉ dừng lại ở việc giải quyết các kiến nghị cụ thể, cuộc đối thoại còn là thước đo khẳng định quyết tâm chính trị của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu Sở, trưởng các phòng chuyên môn và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong công tác chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực thi thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chuẩn hóa tác phong phục vụ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Với thái độ cầu thị, trân trọng mọi tiếng nói từ thực tiễn, Hội nghị đối thoại năm 2026 đã cung cấp thêm nhiều dữ liệu quan trọng giúp Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện cơ chế điều hành, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Đây chính là những hành động thiết thực góp phần nâng tầm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp thành phố (PCI) cũng như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của thành phố Hải Phòng nói chung và của ngành Nông nghiệp và Môi trường nói riêng trong giai đoạn phát triển mới./.