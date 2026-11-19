Buổi đối thoại với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo diễn đàn đối thoại thực chất giữa cơ quan quản lý Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp và hợp tác xã. Qua đó, ngành nông nghiệp kịp thời nắm bắt thực tiễn, nhận diện những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp tập trung nội dung trao đổi, đề nghị tháo gỡ các vướng mắc khó khăn xoay quanh ba nhóm vấn đề trọng tâm gồm: cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và đất đai; quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng công nghệ; cùng các giải pháp phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, liên kết chuỗi giá trị và xây dựng sản phẩm OCOP.

Các doanh nghiệp tập trung nội dung trao đổi, đề nghị tháo gỡ các vướng mắc khó khăn xoay quanh cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và đất đai.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Cường, TUV, Giám đốc Sở NN&MT khẳng định, công tác đối thoại được chuẩn bị chủ động, thiết thực, tập trung vào các vấn đề cụ thể và có tính đại diện cao. Lãnh đạo Sở NN&MT yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, đối với mỗi kiến nghị của doanh nghiệp phải được phân loại rành mạch theo từng cấp thẩm quyền từ cấp Sở, UBND thành phố cho đến Trung ương. Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc phải trực tiếp giải đáp có căn cứ, nêu rõ phương án và lộ trình xử lý các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.

Đối với những vướng mắc phức tạp chưa thể giải quyết ngay tại chỗ, đơn vị được giao chủ trì bắt buộc phải nêu rõ lý do và cam kết thời hạn trả lời bằng văn bản cụ thể, đảm bảo mọi kiến nghị của doanh nghiệp đều được theo dõi xử lý và giải quyết đến cùng.