Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tập huấn nghiệp vụ về an toàn vệ sinh lao động.

Tại lớp tập huấn, 296 đại biểu là đại diện phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường; người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, nhân sự, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, được phổ biến tổng quan hệ thống văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cán bộ cấp xã, phường; các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Thông qua tập huấn, các đại biểu được cập nhật những quy định mới, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đồng thời trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động trong cải thiện điều kiện làm việc, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người lao động.