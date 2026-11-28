Công chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên cập nhật nhật ký công việc trên phân hệ "Nhật ký và đánh giá công vụ".

Đây là giải pháp đổi mới công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng sản phẩm làm thước đo.

Điểm nổi bật của phần mềm là dữ liệu đánh giá được cập nhật ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kèm theo thông tin về khối lượng, tiến độ, chất lượng và minh chứng. Qua đó tạo căn cứ kiểm tra, thẩm định kết quả công việc của từng công chức, bảo đảm tính khách quan, thực chất.

Mỗi công chức cập nhật nhật ký công việc theo danh mục 29 sản phẩm dùng chung. Các minh chứng được tổng hợp từ Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Trên cơ sở đó, lãnh đạo quản lý đối chiếu nội dung nhật ký với sản phẩm thực tế trước khi phê duyệt kết quả đánh giá.

Theo Nghị định số 335/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 của Chính phủ, công chức được đánh giá, xếp loại trên thang điểm 100, trong đó kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm tối đa 70 điểm. Việc đánh giá trên phần mềm căn cứ vào số lượng nhiệm vụ hoàn thành, chất lượng sản phẩm và tính đổi mới, sáng tạo trong thực hiện công việc.

Sản phẩm được đánh giá đạt chất lượng phải bảo đảm đúng tiến độ, nội dung và quy định; có đầy đủ hồ sơ, căn cứ pháp lý, số liệu với nguồn kiểm chứng rõ ràng; đồng thời có tính khả thi, khả năng áp dụng trong thực tiễn.

Đối với mức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, kết quả thực hiện các đề tài, sáng kiến gắn với nhiệm vụ được giao cũng là một trong những tiêu chí xem xét.

Thông qua bảng theo dõi tiến độ trên phần mềm, lãnh đạo Sở có thể nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, ban và công chức, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc xử lý công việc. Qua đó, việc đánh giá công chức từng bước đi vào thực chất, góp phần nâng cao trách nhiệm và khuyến khích tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong thực thi công vụ.