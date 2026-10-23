Sở Nội vụ tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Tham gia tập huấn có hơn 100 học viên là cán bộ trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở 56 xã, phường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các học viên được tập huấn về những vấn đề chung và quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức thực hiện dân chủ tại xã, phường; thực hiện dân chủ gắn với công tác dân vận chính quyền; tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn. Hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm và giải đáp những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở...

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch, củng cố sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả.