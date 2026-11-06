Sở Nội vụ ký kết hợp tác với Quỹ Phát triển Khu vực Hạnh phúc (Hàn Quốc)

Chiều 6-11, Sở Nội vụ Khánh Hòa tổ chức buổi làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Quỹ Phát triển Khu vực Hạnh phúc (FAD - Hàn Quốc). Dự buổi làm việc có ông Mun Hyun - Chủ tịch Hội đồng quản trị FAD; ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Võ Chí Vương và ông Mun Hyun ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Chí Vương cho biết, thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, Sở Nội vụ đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện văn bản hợp tác. Ngày 21-10-2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn thống nhất chủ trương cho phép Sở Nội vụ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với FAD. Việc ký kết là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa Sở Nội vụ Khánh Hòa và FAD. Sở Nội vụ sẽ cụ thể hóa nội dung ký kết thành chương trình hành động, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan để triển khai hiệu quả nhất.

Các đại biểu chúc mừng Sở Nội vụ và FAD ký kết thành công biên bản ghi nhớ hợp tác.

Ông Mun Hyun phát biểu cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, đơn vị và cho biết, FAD đang hợp tác với hơn 20 quốc gia. Hàn Quốc có nhu cầu lao động trong nhiều lĩnh vực. Khánh Hòa là tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh về du lịch, cảng biển, nông nghiệp, thủy sản, văn hóa… FAD sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa nói riêng, Việt Nam nói chung về đào tạo nguồn nhân lực, quản lý nhà nước, chuyển đổi số, kết nối giới thiệu lao động thời vụ sang làm việc tại Hàn Quốc đúng quy định của pháp luật. Ông hy vọng, việc ký kết này sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới.

Ông Võ Chí Vương tặng quà cho ông Mun Hyun và đoàn công tác.

Ông Mun Hyun tặng quà cho ông Võ Chí Vương và tập thể Sở Nội vụ.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Hai bên đã trao đổi về quá trình chuẩn bị triển khai bản ghi nhớ, tình hình hợp tác, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tới và tiến hành ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Biên bản ghi nhớ tập trung vào 3 trụ cột chiến lược đối với sự phát triển của Khánh Hòa, gồm: Hợp tác về lao động và việc làm; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; quản lý nhà nước và chuyển đổi số.

Cụ thể, hai bên thống nhất hợp tác trao đổi, cung cấp thông tin về chính sách và nhu cầu thị trường lao động Hàn Quốc, nhất là với lao động thời vụ; hỗ trợ kết nối, xúc tiến hợp tác với Hàn Quốc. Đồng thời, hỗ trợ tư vấn, tuyển chọn, giới thiệu, phái cử lao động thời vụ của Khánh Hòa sang làm tại Hàn Quốc theo đúng quy định của pháp luật; hỗ trợ, phối hợp triển khai cơ chế quản lý, giám sát, bảo đảm người lao động làm tại Hàn Quốc thực hiện đúng hợp đồng lao động, đúng pháp luật và về nước đúng hạn. Bên cạnh đó, kết nối Sở Nội vụ Khánh Hòa với ít nhất 1 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc để hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Khánh Hòa; đào tạo, trao đổi kinh nghiệm về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số.