Sở Nội vụ Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết và quan hệ lao động năm 2026.

Lao động tại một doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Khu Công nghiệp Suối Dầu (xã Cam Lâm).

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng và chính sách khác đối với người lao động theo quy định và nội dung đã thỏa thuận. Đồng thời, xây dựng phương án thưởng căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2026 theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động biết.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp báo cáo tình hình lao động, tiền lương, nợ lương và quan hệ lao động năm 2026; kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2027 cho người lao động căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ.