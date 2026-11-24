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Chưa đối chiếu hồ sơ gốc

Sau khi Hà Nội công bố kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026, nhiều giáo viên không trúng tuyển đã gửi đơn kiến nghị, đề nghị làm rõ căn cứ xét duyệt.

Một số giáo viên phản ánh đã nộp đầy đủ minh chứng thành tích nhưng kết quả không ghi nhận. Đáng chú ý, có trường hợp được nhà trường xếp thứ tự ưu tiên cao, thậm chí đứng thứ nhất, nhưng không trúng tuyển, trong khi người xếp phía sau lại được lựa chọn.

Theo số liệu Sở Nội vụ Hà Nội cung cấp, kỳ xét thăng hạng có 16.053 giáo viên tham gia, trong đó 11.062 người trúng tuyển và 4.991 người không trúng tuyển.

Ngày 23/11, trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội cho biết đã tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh liên quan đến kết quả xét thăng hạng, trong đó có những trường hợp Báo Phụ nữ Việt Nam phản ánh.

Trước đó, ngày 1/11/2026, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 8591/SNV-TDĐT gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục, đề nghị phối hợp giải đáp, tổng hợp những phản ánh, kiến nghị để xem xét, giải quyết.

Đại diện Sở Nội vụ cho biết đã rà soát phiếu chấm của những trường hợp có kiến nghị và đến thời điểm làm việc với phóng viên chưa phát hiện sai sót. Tuy nhiên, khi được hỏi về số lượng hồ sơ gốc đã kiểm tra, đại diện Sở Nội vụ cho biết việc rà soát mới chỉ thực hiện trên phiếu chấm của giám khảo, chưa mở lại hồ sơ đang được niêm phong.

Theo giải thích của Sở Nội vụ, trong quá trình xét thăng hạng, các thành viên thẩm định trực tiếp xem xét hồ sơ, đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn và minh chứng thành tích. Kết quả được ghi vào phiếu chấm, còn hồ sơ gốc được lưu trữ, niêm phong sau khi hoàn thành việc thẩm định.

Điều này có nghĩa, việc rà soát phiếu chấm mới chỉ cho biết những nội dung giám khảo đã ghi nhận, chưa đủ để xác định có hay không việc bỏ sót minh chứng mà giáo viên phản ánh. Muốn làm rõ vấn đề này, cần đối chiếu trực tiếp hồ sơ gốc với kết quả chấm.

Cần làm rõ trách nhiệm ở từng khâu

Liên quan đến phản ánh giáo viên được nhà trường xếp thứ nhất nhưng không trúng tuyển, trong khi người xếp phía sau lại được lựa chọn, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, không yêu cầu các trường xếp giáo viên theo thứ tự ưu tiên.

Theo quy định, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử tham dự.

Giáo viên trúng tuyển trước hết phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp dự xét. Trường hợp số người đủ điều kiện nhiều hơn chỉ tiêu, việc lựa chọn phải căn cứ vào các tiêu chí và thứ tự ưu tiên theo quy định.

Như vậy, thứ tự do nhà trường đề xuất không đương nhiên quyết định kết quả xét thăng hạng. Tuy nhiên, thông tin Sở Nội vụ không yêu cầu các trường xếp thứ tự ưu tiên lại đặt ra một vấn đề khác. Nếu thực tế một số trường đã tổ chức thẩm định hồ sơ và xếp thứ tự ưu tiên đối với giáo viên như phản ánh, việc này được thực hiện dựa trên những căn cứ nào?

Nếu nguyên nhân xuất phát từ việc nhà trường thẩm định, xếp thứ tự không đúng căn cứ, trách nhiệm cần được xem xét ngay tại đơn vị đề xuất. Ngược lại, nếu nhà trường đã đánh giá đúng tiêu chí, chuyển đầy đủ hồ sơ nhưng kết quả thẩm định sau đó có sự khác biệt, cơ quan chức năng cần giải thích rõ căn cứ.

Việc Sở Nội vụ không yêu cầu xếp thứ tự ưu tiên không có nghĩa nhà trường không cần giải trình về căn cứ xếp thứ tự nếu đã thực hiện công việc này. Không chỉ nhà trường, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tham gia quy trình xét thăng hạng cũng cần được làm rõ.

Theo Sở Nội vụ, tại Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 29/6/2026, UBND thành phố Hà Nội đã quy định công khai về tiêu chuẩn, điều kiện từng hạng chức danh nghề nghiệp, thứ tự ưu tiên xác định người trúng tuyển và trách nhiệm tổ chức thực hiện của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các xã, phường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Theo quy trình được Sở Nội vụ thông tin, sau khi giáo viên nộp hồ sơ tại trường, hồ sơ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan quản lý trực tiếp, gồm UBND xã, phường hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Các cơ quan này có trách nhiệm rà soát điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ trước khi chuyển đến Sở Nội vụ Hà Nội. Nếu giáo viên đã nộp đầy đủ minh chứng nhưng hồ sơ bị thiếu trong quá trình tổng hợp, chuyển giao, cần xác định tài liệu bị thiếu ở khâu nào, đơn vị nào có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và bàn giao.

Đối với Sở Nội vụ Hà Nội, đây là cơ quan tổ chức thực hiện quy trình xét thăng hạng theo đề án được UBND thành phố phê duyệt. Theo thông tin tại buổi làm việc, Sở Nội vụ đã mời 160 giảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tham gia làm giám khảo chấm, thẩm định hồ sơ. Mỗi hồ sơ được bố trí hai cặp giám khảo thẩm định.

Nếu hồ sơ chuyển đến phòng chấm đã đầy đủ minh chứng nhưng giám khảo bỏ sót thành tích hoặc áp dụng không chính xác tiêu chí xét duyệt, cần làm rõ trách nhiệm của những người trực tiếp thẩm định.

Đặc biệt, khi mỗi hồ sơ được bố trí tới hai cặp giám khảo thẩm định, nếu vẫn xảy ra tình trạng bỏ sót minh chứng thì cần xem xét cả cơ chế kiểm tra, đối chiếu kết quả giữa các giám khảo.

Về phía Sở Nội vụ, dù không trực tiếp thẩm định từng hồ sơ, cơ quan này vẫn có trách nhiệm trong phạm vi tổ chức, quản lý, kiểm tra quy trình và xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Không có phúc khảo nhưng sẽ khắc phục sai sót

Một vấn đề được phóng viên đặt ra tại buổi làm việc là nếu giáo viên đã nộp đầy đủ hồ sơ, đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn nhưng kết quả bị ảnh hưởng bởi sai sót trong quá trình xét duyệt, liệu có được xem xét lại?

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, kỳ xét thăng hạng không có quy định về phúc khảo hoặc bổ sung hồ sơ sau thời hạn. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định sẵn sàng kiểm tra nếu có căn cứ về sai sót trong quá trình thực hiện.

Theo đại diện Sở Nội vụ, có trường hợp giáo viên kiến nghị vì có thành tích nhưng không trúng tuyển. Tuy nhiên, qua xác minh, thành tích này không được thể hiện trong hồ sơ xét thăng hạng. Giáo viên sau đó giải thích rằng do quên nộp minh chứng.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa trường hợp giáo viên quên nộp minh chứng với trường hợp đã nộp đầy đủ, đúng thời hạn nhưng minh chứng bị bỏ sót trong quá trình tiếp nhận, chuyển giao hoặc thẩm định hồ sơ.

Để giải quyết những vướng mắc liên quan đến kết quả xét thăng hạng, Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với lãnh đạo UBND các xã, phường, đại diện các phòng chuyên môn và hiệu trưởng các trường có liên quan.

Sở Nội vụ yêu cầu khi giáo viên có phản ánh, kiến nghị, địa phương cần chủ động kiểm tra hồ sơ lưu, căn cứ các quy định để có văn bản trả lời rõ ràng, kịp thời. Trường hợp phát hiện dấu hiệu sai sót, phải cung cấp đầy đủ minh chứng gửi Sở Nội vụ xem xét, phối hợp giải quyết.

Khi có đủ căn cứ, Sở Nội vụ có thể thành lập tổ công tác, mời giám khảo đã tham gia thẩm định để mở hồ sơ niêm phong, đối chiếu lại tài liệu, bảo đảm tính khách quan, minh bạch. Khi được hỏi về việc bảo đảm quyền lợi của giáo viên nếu phát hiện sai sót, đại diện Sở Nội vụ nhấn mạnh: “Mình phải bảo vệ quyền lợi chính đáng. Cái gì đúng mình phải làm”.

Đối với các trường hợp Báo Phụ nữ Việt Nam phản ánh, Sở Nội vụ cho biết đang khẩn trương phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định.

Việc Sở Nội vụ khẳng định sẽ xem xét, xử lý và công nhận theo quy định đối với những trường hợp phát hiện sai sót là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, điều các giáo viên đang có kiến nghị mong đợi lúc này là kết quả kiểm tra cụ thể và câu trả lời rõ ràng về những vấn đề đã phản ánh.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng.