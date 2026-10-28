Sở Nội vụ đối thoại về chính sách lao động, việc làm với người dân

Đồng chí Phạm Tuấn Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Chung nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác lao động, việc làm đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề thiết thực từ cơ sở, làm rõ khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách, lắng nghe nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp để đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Đại biểu tham dự hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác lao động, việc làm 9 tháng đầu năm 2026. Theo đó, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 27.164 lao động, đạt 84,88% kế hoạch năm. Bao gồm, 7.851 lao động được tạo việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; 9.546 lao động được hỗ trợ thông qua nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm; 1.105 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 8.662 lao động được cung ứng, giới thiệu việc làm ngoài tỉnh.

Trong đó, xã Xuân Quang giải quyết việc làm cho 353 người, đạt 100,8% kế hoạch; xã Bảo Thắng giải quyết việc làm cho 224 người, đạt 99,6%; xã Gia Phú 322 người, đạt 84,7%; xã Tằng Lỏng 221 người, đạt 78,9%; xã Phong Hải 219 người, đạt 78,2% kế hoạch năm.

Hội nghị dành phần lớn thời gian để các đại biểu và người lao động trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tìm kiếm việc làm, học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Các nội dung trọng tâm gồm tạo việc làm tại chỗ gắn với phát triển sinh kế bền vững; kết nối việc làm ngoài tỉnh; chính sách vay vốn hỗ trợ tạo việc làm và phát triển sản xuất, kinh doanh; đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng cho người lao động; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Tuấn Chung phát biểu tại hội nghị.

Lắng nghe và ghi nhận các ý kiến từ cơ sở, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Tuấn Chung đề nghị chính quyền các xã thường xuyên phối hợp với Sở Nội vụ; nâng cao trách nhiệm trong quản lý lao động; chủ động nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân để xây dựng giải pháp đồng bộ.

Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc siết chặt liên kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, bảo đảm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề đi vào thực chất, tránh hình thức. Đồng thời, công tác thông tin về thị trường lao động và xuất khẩu lao động cần được minh bạch hóa để người dân chủ động nắm bắt cơ hội, nâng cao cảnh giác trước các nguy cơ rủi ro. Qua đó, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.