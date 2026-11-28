Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, theo phản ánh của các cơ quan truyền thông, việc nhân nuôi ốc sên châu Phi đang được quảng bá như mô hình chăn nuôi mới mang lại lợi ích kinh tế cao, dễ chăm sóc và có bao tiêu sản phẩm đầu ra. Nhiều hộ gia đình tại các địa phương đã tin tưởng, đầu tư mua giống, xây dựng chuồng trại để nuôi, kinh doanh hy vọng phát triển kinh tế gia đình.

Ốc sên châu Phi bò trên tường ở Thạnh Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang (vỏ hình nón dài, sọc nâu - vàng).

Tuy nhiên, qua kiểm tra của cơ quan chuyên môn thấy rằng, ốc sên châu Phi (tên khoa học là Achatina fulica) là loài ngoại lai, du nhập lần đầu vào Việt Nam vào khoảng những năm 1930 - 1940, thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại theo quy định tại Thông tư số 69/2025/TT-BNNMT ngày 28/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là loài không được nuôi trồng, kinh doanh dưới mọi hình thức. Loài vật này ăn nhiều loại thực vật, sinh sản nhanh, phát tán rộng, có nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho cây trồng nông nghiệp, thực vật bản địa và làm mất cân bằng hệ sinh thái.

Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có các văn bản: số 13484/BNNMT-BTTN ngày 24/11/2026 về việc kiểm soát các hoạt động nuôi, kinh doanh loài ngoại lai xâm hại; số 1655/BTTN-LGA ngày 23/11/2026 về việc kiểm tra, xác minh thông tin về việc nuôi loài ngoại lai xâm hại. Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có Văn bản số 12392/UBND-NL5 ngày 26/11/2026 chỉ đạo về việc kiểm soát các hoạt động nuôi, kinh doanh loài ngoại lai xâm hại theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản nêu trên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, để kiểm soát chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn tình trạng nhân nuôi, phát tán loài ngoại lai xâm hại ra môi trường, qua đó bảo vệ sản xuất nông nghiệp và kinh tế hộ gia đình trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo để người dân nhận diện rõ tác hại của ốc sên châu Phi; cảnh giác trước chiêu trò quảng cáo nuôi bao tiêu trên mạng xã hội, đồng thời cam kết không mua bán, gây nuôi, vận chuyển ốc sên, trứng ốc ra môi trường bên ngoài.

Kiểm tra hoạt động gây nuôi, kinh doanh, vận chuyển, mua bán ốc sên châu Phi (Achatina fulica) trên địa bàn và phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để việc mở rộng gây nuôi, kinh doanh làm ảnh hưởng đến môi trường sản xuất nông nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi nuôi, kinh doanh ốc sên vi phạm quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân đang nuôi, lưu giữ ốc sên châu Phi khẩn trương có các biện pháp xử lý đảm bảo không để ốc sên thoát ra môi trường tự nhiên; thu gom, tiêu huỷ các cá thể còn sống.

Tăng cường kiểm tra nghiêm cấm hoạt động quảng cáo, giới thiệu, cung cấp giống, mua bán và thu mua ốc sên châu Phi trên các nền tảng mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời ngăn chặn hoạt động kinh doanh, phát tán loài ngoại lai xâm hại.

Xem thêm đặc điểm nhận dạng ốc sên châu Phi

UBND các phường, xã khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin về hoạt động nuôi, kinh doanh giống ốc sên châu Phi trên địa bàn quản lý và thuộc lĩnh vực quản lý, báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nêu rõ có hay không có hoạt động nhân nuôi ốc sên Châu Phi trên địa bàn, nếu có thì ghi rõ có bao nhiêu cơ sở/hộ gia đình, cá nhân đang nuôi, quy mô nuôi hiện tại của từng cơ sở, thời gian đã nuôi để tổng hợp gửi Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học theo quy định. Ông Nguyễn Tiến Hùng Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường