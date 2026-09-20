Số người tử vong do ô nhiễm môi trường, ung thư gia tăng do hít khói bụi độc hại từ vụ khủng bố 11/9

Lớp bụi này tràn vào các tòa nhà qua những ô cửa sổ vỡ và hệ thống thông gió, bám chặt vào thảm, rèm cửa, đồ bọc nội thất và phủ một lớp bột mịn lên mọi bề mặt. Người ta thậm chí còn viết những dòng tin nhắn lên lớp bụi bám trên cửa kính các tòa nhà.

Bất chấp những lời trấn an từ giới chức vào thời điểm đó, lớp bụi này thực chất rất độc hại — nó chứa đầy các mảnh vụn vật liệu xây dựng được nghiền nát, cùng với các sản phẩm phụ từ quá trình đốt cháy nhiên liệu máy bay và hơi kim loại nặng như cadmium, chì và thủy ngân.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ ước tính có tới 400.000 người đã tiếp xúc với các chất độc hại này. Một số là lực lượng phản ứng nhanh như lính cứu hỏa và nhân viên y tế, nhưng những người khác cũng gặp nguy hiểm khi quay trở lại các căn hộ, trường học và văn phòng bị ô nhiễm ở Hạ Manhattan hoặc Brooklyn của thành phố New York, nơi họ hít phải các chất độc hại.

Kết quả là, số người tử vong vì các căn bệnh liên quan đến môi trường sau sự kiện 11/9 hiện đã vượt quá số người thiệt mạng trong vụ sụp đổ các tòa tháp vào ngày hôm đó.

Làn khói mù mịt bao trùm không gian sau khi trung tâm thương mại Thế giới bị tấn công - Ảnh: Getty

Trong suốt 25 năm qua, các vấn đề sức khỏe mà những người sống sót sau sự kiện 11/9 gặp phải cũng đã thay đổi. Theo dữ liệu của CDC, khoảng một nửa trong số 54.000 người sống sót đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính từ Chương trình Y tế Trung tâm Thương mại Thế giới hiện đã mắc ung thư; con số này cao gấp ba lần so với số người được chẩn đoán mắc bệnh tương tự cách đây 5 năm.

Nguy cơ mắc ung thư thường tăng theo độ tuổi, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi những người từng trải qua vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới có nguy cơ mắc ung thư cao hơn sau 25 năm. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy một số ca ung thư này có liên quan đến lớp bụi độc hại mà họ đã hít phải trong nhiều tháng sau vụ tấn công, chứ không chỉ đơn thuần là hệ quả của quá trình lão hóa. Các loại ung thư hiếm gặp, chẳng hạn như u trung biểu mô (mesothelioma), đang bắt đầu xuất hiện ở những người sống sót sau sự kiện này với tỷ lệ cao hơn so với dân số nói chung.

"Đây là một trong những thảm họa nhân tạo lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Và đây cũng là một thảm họa đi kèm với tình trạng phơi nhiễm cực kỳ phức tạp trước rất nhiều tác nhân tiềm ẩn gây ung thư, bao gồm cả amiăng" - Tiến sĩ Alan Arslan, chuyên gia dịch tễ học ung thư tại Trung tâm Y tế NYU Langone – người chuyên nghiên cứu về những người sống sót sau sự kiện 11/9 – cho biết.

Tiến sĩ Leigh Wilson – người điều hành Trung tâm Môi trường World Trade Center (một trong bảy trung tâm lâm sàng xuất sắc tại khu vực New York chuyên điều trị cho những người bị phơi nhiễm sau thảm họa tấn công toà tháp WTC) và là cộng sự của ông Arslan – cho biết chương trình của họ vẫn tiếp nhận khoảng 120 bệnh nhân mới mỗi tháng.

Một trong những mối quan tâm chính sau thảm kịch là hàng trăm tấn amiăng đã được sử dụng làm vật liệu chống cháy ở một trong những tòa tháp và bị nổ tung trong các cuộc tấn công.

Amiăng có những sợi nhỏ như kim đâm sâu vào mô, tạo ra tình trạng viêm mãn tính thúc đẩy sự phát triển của bệnh ung thư phổi, thanh quản và buồng trứng. Nó cũng gây ra một loại ung thư hiếm gặp và nguy hiểm được gọi là ung thư trung biểu mô, lớp mô mỏng bảo vệ các cơ quan nội tạng như phổi và bụng.

Hầu như luôn luôn, khi các bác sĩ chẩn đoán nó, họ cũng biết chính xác nó đã xảy ra như thế nào: thông qua việc tiếp xúc với amiăng. Rất ít bệnh ung thư từng có mối liên hệ chặt chẽ với tác nhân môi trường như nó.

Tuy nhiên, việc tiếp xúc không đảm bảo một người sẽ bị ung thư trung biểu mô. Khoảng từ 1 trong 8 đến 1 trong 13 người tiếp xúc nhiều với amiăng trong công việc sẽ phát triển bệnh ung thư sau này trong cuộc sống. Và ung thư trung biểu mô không phải là cách duy nhất amiăng khiến con người bị bệnh; nó cũng có thể gây ung thư phổi và sẹo tiến triển ở phổi gọi là bệnh bụi phổi amiăng.

Nhưng ung thư trung biểu mô cung cấp cho các nhà nghiên cứu ung thư một trong những bức tranh rõ ràng nhất mà họ có được về nguyên nhân và kết quả. Ví dụ, nhiều phơi nhiễm hóa chất có liên quan đến ung thư vú và tuyến tiền liệt, những bệnh ung thư cũng phổ biến ở những người sống sót sau vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới, nhưng các yếu tố về lối sống và gen cũng vậy, khiến việc tìm ra nguyên nhân gây ung thư của bất kỳ ai sau một thảm họa môi trường trở thành một vấn đề khó khăn. Tuy nhiên điều này không đúng với ung thư trung biểu mô. Vì điều này, các nhà nghiên cứu coi nó như một loại điềm báo.

Lớp bụi chứa các chất độc hại như amiăng bao phủ trong các ngôi nhà sau vụ tấn công 11/9 - Ảnh: EPA

Tiến sĩ Jacqueline Moline, người chỉ đạo Chương trình Y tế của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Northwell Health cho biết 38 trường hợp ung thư trung biểu mô đã được chẩn đoán trong số gần 155.000 người đăng ký tham gia Chương trình Y tế của Trung tâm Thương mại Thế giới cho đến nay, tỷ lệ mắc bệnh dường như cao gấp ba lần so với dân số nói chung.

Tiến sĩ Raja Flores, chủ nhiệm khoa phẫu thuật lồng ngực tại Hệ thống Y tế Mount Sinai, người đi tiên phong trong các phương pháp điều trị căn bệnh này, cho biết ung thư trung biểu mô cần có thời gian để xuất hiện.

Ông nhấn mạnh: "Tôi nghĩ những gì chúng ta đang thấy bây giờ thực sự là sự khởi đầu. Thời gian ủ bệnh của ung thư trung biểu mô có thể là 25 đến 50 năm". Đây không phải là căn bệnh ung thư phổ biến nhất xuất hiện sau các cuộc tấn công của Trung tâm Thương mại Thế giới, nhưng “ung thư trung biểu mô là một căn bệnh rất quan trọng vì thực tế nó là bản án tử hình đối với hầu hết mọi người”.