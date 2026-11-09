Số người thiệt mạng trong vụ đắm thuyền ở Senegal tăng lên 34

Theo Hãng thông tấn Senegal (APS), dẫn nguồn tin chính thức ngày 8-11, chiếc thuyền gặp nạn ngoài khơi khu vực Lompoul ngày 7-11. Hiện chưa có thông tin chính thức về tổng số người trên thuyền cũng như số người mất tích. Chính quyền địa phương đang triển khai tìm kiếm, đồng thời tổ chức nhận dạng và bảo quản thi thể các nạn nhân.

Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye cho biết các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người sống sót và gia đình nạn nhân. Ông gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục đấu tranh với các mạng lưới tổ chức đưa người vượt biển trái phép.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Nội vụ Senegal sẽ đến hiện trường ngày 9-11 để thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Vụ việc một lần nữa cho thấy rủi ro trên tuyến di cư qua Đại Tây Dương từ Tây Phi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Người di cư thường phải lên những chiếc thuyền gỗ quá tải, thiếu điều kiện an toàn, đối mặt nguy cơ chìm tàu, cháy nổ và mất tích giữa biển.