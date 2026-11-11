Số người thiệt mạng ngoài khơi Senegal tiếp tục tăng
Số người thiệt mạng trong vụ đắm thuyền chở người di cư ngoài khơi Senegal ngày 6/11 đã tăng lên 39 người, sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm 4 thi thể. Đến nay, số người có mặt trên thuyền vẫn chưa được xác định.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, thuyền trên xuất phát từ thị trấn Saint-Louis, hướng tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha, gặp nạn ngoài khơi Lompoul. Theo Thống đốc khu vực Ndeye Nguenar Mbodj, phần lớn nạn nhân là người Senegal; khoảng một nửa số thi thể đã được nhận dạng và bàn giao cho gia đình.
Theo lời kể của những người sống sót, chiếc thuyền có thể chở ít nhất 150 người. Khi phát hiện tàu tuần tra của Hải quân Senegal, thuyền quay đầu vào bờ và va phải bãi cát ngầm. Nhiều người nhảy xuống nước vì tưởng đã đến đất liền nhưng bị đuối nước.
Thảm kịch tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng di cư trái phép qua Đại Tây Dương, một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới. Thất nghiệp, thu nhập bấp bênh và khó khăn của các ngành đánh bắt, nông nghiệp là nguyên nhân khiến nhiều thanh niên Senegal tìm đường đến châu Âu. Chính phủ nước này cam kết tăng cường truy quét các mạng lưới buôn người và hợp tác với các nước láng giềng nhằm ngăn chặn những hành trình di cư nguy hiểm.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/so-nguoi-thiet-mang-ngoai-khoi-senegal-tiep-tuc-tang-post1401752.html