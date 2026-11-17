Giải quyết thủ tục cho hưởng bảo hiểm xã hội cho người dân. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong 10 tháng, có 660.739 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 0,64%; số người được hỗ trợ học nghề là 15.668 người, tăng 38,61% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, số người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 10 tháng năm 2026 tăng 4.180 người so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, số người được hỗ trợ học nghề tăng 4.364 người, từ 11.304 người lên 15.668 người. Mức tăng này cho thấy hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thất nghiệp tiếp tục được quan tâm, góp phần giúp người lao động nâng cao kỹ năng và tìm kiếm cơ hội việc làm mới.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết tháng 10/2026, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 22,78 triệu người, tăng 11,37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 20,12 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện là 2,66 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,82 triệu người, tăng 4,17% so với cùng kỳ năm trước.

Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, hỗ trợ người lao động khi mất việc làm, giảm bớt khó khăn về thu nhập và tạo điều kiện tìm kiếm công việc mới. Theo quy định của Luật Việc làm năm 2025, người lao động đáp ứng đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp, được tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và được bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Đáng chú ý, Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đã mở rộng các chế độ hỗ trợ theo hướng gắn trợ cấp thất nghiệp với đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề. Người lao động tham gia đào tạo không chỉ được hỗ trợ học phí mà còn được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học. Chính sách hướng tới giúp người lao động sớm bổ sung kỹ năng, thích ứng với yêu cầu của thị trường và quay trở lại làm việc, thay vì chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thu nhập khi thất nghiệp.