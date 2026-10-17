Số người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục với 4,28 triệu người. (Nguồn: Getty Images)

Con số này tăng khoảng 155.000 người so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, số người nhập cảnh mới theo diện thị thực quản lý kinh doanh trong nửa đầu năm 2026 giảm mạnh 80,9% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 635 người, sau khi Nhật Bản siết điều kiện cấp thị thực từ tháng 10/2025.

Theo quy định mới, mức vốn tối thiểu đối với diện thị thực này tăng từ 5 triệu Yen lên 30 triệu Yen (khoảng 190.000 USD). Chính phủ Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Takaichi Sanae cũng tăng phí nộp hồ sơ cư trú và siết điều kiện xin thường trú.

Xét theo tư cách cư trú, nhóm thường trú nhân đông nhất, với 961.342 người, tăng 1,5% so với cuối năm 2025. Tiếp theo là nhóm kỹ sư, chuyên gia nhân văn và dịch vụ quốc tế, bao gồm phiên dịch viên, với 516.184 người, tăng 8,5%. Số du học sinh đạt 479.626 người, tăng 3,2%.

Nhóm lao động kỹ năng đặc định, có chuyên môn và kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc mà không cần trải qua đào tạo tại Nhật Bản, đạt 444.256 người. Trong đó, số lao động thuộc diện kỹ năng đặc định loại 2, dành cho người có kinh nghiệm và trình độ cao hơn, tăng hơn gấp đôi so với cuối năm 2025, lên 18.295 người.

Theo quốc tịch và vùng lãnh thổ, người Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc lần lượt chiếm ba nhóm đông nhất, tổng cộng chiếm một nửa số người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản. Số người Myanmar tăng 15,9%, trong khi người Indonesia tăng 15,6% so với cuối năm 2025.

Trong nửa đầu năm 2026, tổng số lượt người nước ngoài nhập cảnh Nhật Bản, bao gồm khách du lịch, vượt 21,4 triệu lượt, tăng khoảng 71.000 lượt so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số lượt nhập cảnh mới giảm 0,1%, xuống khoảng 19,71 triệu lượt, trong bối cảnh lượng khách Trung Quốc giảm.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 1/7, Nhật Bản ghi nhận 65.229 người cư trú bất hợp pháp, giảm 4,8% so với sáu tháng trước.

(theo Reuters)