Số người hưởng BHXH một lần giảm hơn 17%

Ngày 8-10, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn hệ thống quý IV-2026.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: PV

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, 9 tháng đầu năm, toàn hệ thống đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển người tham gia, thu và giải quyết các chế độ chính sách. Số người tham gia BHXH đạt 22,64 triệu người, trong đó BHXH bắt buộc đạt 20,05 triệu người, tăng 1,14 triệu người so với năm 2025. Số người tham gia BHYT đạt 98,64 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với năm 2025.

Lũy kế đến hết tháng 9-2026, số thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT đạt 82,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Một điểm đáng chú ý trong 9 tháng đầu năm là số người hưởng BHXH một lần giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo BHXH Việt Nam, kết quả này gắn với việc cơ quan BHXH tiếp tục tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH theo hướng nâng cao quyền lợi người tham gia; đồng thời tổ chức giải quyết chế độ kịp thời, đầy đủ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Trong công tác giải quyết chế độ BHXH, BHTN, BHXH Việt Nam tiếp tục bám sát tiến độ xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, hướng tới mở rộng diện bao phủ và xây dựng mạng lưới an sinh xã hội bền vững.

Cơ quan BHXH cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, rà soát việc giải quyết và chi trả các chế độ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Trong đó có việc thực hiện chế độ thai sản khi sinh con thứ hai theo quy định của Luật Dân số; rà soát số liệu hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng, tình trạng hưởng trùng các chế độ BHXH hằng tháng và việc giải quyết chế độ hưu trí đối với người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Đối với chính sách BHYT, 9 tháng đầu năm, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc tiếp nhận khoảng 148 triệu lượt khám, chữa bệnh; số đề nghị thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT hơn 133.300 tỷ đồng. Cơ quan BHXH tiếp tục thực hiện giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người dân, đồng thời tăng cường quản lý, nhận diện và hạn chế các rủi ro trong sử dụng quỹ BHYT.

Cán bộ BHXH thành phố Hà Nội tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: PV

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, lãnh đạo BHXH Việt Nam yêu cầu toàn hệ thống thực hiện nguyên tắc quản trị “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả”, tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành hoặc tác động trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người tham gia.

Cùng với đó, toàn ngành tăng cường kiểm tra thực thi công vụ, kịp thời phát hiện, tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam đề nghị toàn hệ thống phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và quyết liệt; tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, qua đó bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN, BHYT.