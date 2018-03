Số người chết vì tai nạn giao thông tăng đột biến

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho hay, dù số vụ TNGT giảm trong 3 tháng đầu năm 2018, nhưng số người chết lại gia tăng.

Cụ thể, từ ngày 16-12-2017 -đến 15-3-2018, toàn quốc xảy ra 4.674 vụ TNGT, làm chết 2.149 người, bị thương 3.627 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ TNGT giảm 139 vụ (2,89%), số người chết tăng 35 người (tăng 1,66%), số người bị thương giảm 208 người (5,42%).

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đèo Lò Xo vào đầu tháng 3 làm 20 người bị nạn

Trong đó, đường bộ xảy ra 4.610 vụ, làm chết 2.106 người, bị thương 3.618 người. Đáng chú ý là 8 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 27 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 134 vụ (2,82%), tăng 41 người chết (1,99%), giảm 189 người bị thương (4,96%). Nguyên nhân chủ yếu là do chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng làn đường, phần đường…

Theo phân tích của Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia khuất Việt Hùng, nguyên nhân xảy ra TNGT có 21,92% do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường; 10,6% do vi phạm tốc độ xe chạy; 9,83% do chuyển hướng không chú ý; 5,71% do không nhường đường; 5% do vượt xe sai quy định; 7,75% do vi phạm quy trình thao tác lái xe; 1,58% do tránh xe; 2,37% do sử dụng rượu bia; 35,31% do vi phạm biển báo hiệu đường bộ, dừng đỗ sai quy định, không có giấy phép lái xe, vi phạm quy trình thao tác lái xe, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, do người đi bộ, do công trình giao thông và các nguyên nhân khác.

Cũng trong 3 tháng đầu năm nay, đường thủy đã xảy ra 22 vụ TNGT, làm chết 11 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 1 vụ (0,04%), giảm 1 người chết (0,08%), giảm 10 người bị thương (100%). Giao thông hàng hải xảy ra 6 vụ tai nạn, làm chết 1 người. So với cùng kỳ năm 2017, tăng 3 vụ, tăng 1 người chết.

Trong quý 1-2018 còn 27 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2017, trong đó 14 tỉnh tăng trên 40% là: Cà Mau, Tây Ninh, Cao Bằng, Hậu Giang, Hà Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Long An, Quảng Nam, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Trị, Gia Lai, trong đó, có 3 tỉnh có số người chết tăng từ 150% trở lên là: Cà Mau, Tây Ninh, Cao Bằng.

Ông Khuất Việt Hùng nhận định, ùn tắc giao thông vẫn có chiều hướng diễn biến phức tạp. 3 tháng qua, toàn quốc xảy ra 23 vụ ùn tắc giao thông kéo dài, tăng 8 vụ (53,33%). Đặc biệt loạt vụ TNGT và va chạm giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày 18-3 đã làm tuyến cao tốc này tê liệt, ùn tắc kéo dài 30 km và diễn ra trong hơn 6 giờ đồng hồ.

Ngân Tuyền