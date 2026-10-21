Sở Ngoại vụ tập huấn, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025

Hội nghị tập huấn, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo viên Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã thông tin về tình hình, kết quả công tác đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến lộ, mất bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; phân tích nguyên nhân, nguy cơ và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp đó, hội nghị phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 và Nghị định số 63/2026/NĐ-CP ngày 28/2/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Trong đó, báo cáo viên tập trung làm rõ những điểm mới của luật; các quy định về xác định độ mật, quản lý, lưu giữ, sao chụp, truyền đưa và cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cá nhân trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng thời, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, phòng ngừa nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước khi sử dụng thiết bị điện tử, hệ thống thông tin và các nền tảng số.

Cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh trình bày các nội dung trọng tâm của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025.

Cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ tham gia hội nghị tập huấn

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những vướng mắc và tình huống phát sinh trong thực tiễn, nhất là việc quản lý, sử dụng tài liệu, thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong hoạt động đối ngoại. Các câu hỏi của cán bộ, công chức, viên chức đã được báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Thông qua hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ được cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần phòng ngừa nguy cơ lộ, mất thông tin, tài liệu mật, bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại.