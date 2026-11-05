Số lượng tài khoản chứng khoán tăng cao nhất 4 tháng

Theo số liệu của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến cuối tháng 10, thị trường có gần 14,4 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán, tăng hơn 252.000 tài khoản so với cuối tháng 9.

Đây là mức tăng cao nhất trong 4 tháng gần đây. Trước đó, số tài khoản tăng hơn 227.000 trong tháng 7, gần 230.000 trong tháng 8 và gần 245.000 trong tháng 9.

Động lực chính tiếp tục đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước. Nhóm này có hơn 14,3 triệu tài khoản tại cuối tháng 10, tăng gần 252.000 tài khoản sau một tháng.

Trong khi đó, số tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng thêm 185, lên hơn 20.600 tài khoản. Khối ngoại có hơn 53.000 tài khoản, tăng 191 tài khoản so với cuối tháng 9.

Tính từ đầu năm, thị trường đã có thêm hơn 2,5 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán, tương đương bình quân khoảng 251.000 tài khoản mỗi tháng. Riêng cá nhân trong nước tăng hơn 2,5 triệu tài khoản so với cuối năm 2025.

Số lượng tài khoản tiếp tục đi lên trong bối cảnh thị trường chứng khoán có tháng giảm điểm thứ hai liên tiếp.

VN-Index kết tháng 10 tại 1.741,62 điểm, giảm 1,53% so với cuối tháng 9. VN30-Index giảm 2,72% xuống 1.855,04 điểm.

Thanh khoản trên HOSE cũng tiếp tục hạ nhiệt. Giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân đạt hơn 15.600 tỷ đồng mỗi phiên, giảm 4,93% so với tháng trước, dù khối lượng giao dịch bình quân tăng 4,36%.

Trên toàn thị trường, độ rộng nghiêng về bên giảm giá với 750 mã giảm, so với 491 mã tăng. Khối ngoại bán ròng khoảng 17.500 tỷ đồng trong tháng 10. Riêng trên HOSE, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài xấp xỉ 24.000 tỷ đồng.