Số lượng người tham gia hưu trí tự nguyện còn thấp

Người dân đóng thêm bảo hiểm hưu trí tự nguyện góp phần cải thiện cuộc sống tốt hơn khi về hưu. Trong ảnh: người dân, du khách vui chơi tại phường Sài Gòn, TPHCM

Sự kiện tập trung trao đổi giải pháp phát triển hưu trí bổ sung, tối ưu chi phí phúc lợi và gia tăng lợi ích dài hạn cho người lao động.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng trong bối cảnh già hóa dân số và cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt, doanh nghiệp cần xem phúc lợi hưu trí như một khoản đầu tư chiến lược, thay vì chỉ là chi phí.

Bà Lý Thu Thủy, Trưởng phòng Phòng Bảo hiểm nhân thọ (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhân thọ, Bộ Tài chính), thông tin tại hội thảo. Ảnh: THI HỒNG

Các chương trình này vừa góp phần bảo đảm an sinh tài chính sau nghỉ hưu, vừa giúp doanh nghiệp thu hút, giữ chân nhân tài và nâng cao mức độ gắn kết.

Số liệu từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho thấy khoảng 14,4 triệu người trong độ tuổi nghỉ hưu nhưng chỉ khoảng 5,1 triệu người, tương đương 38%, đang nhận lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Trong khi đó, số lượng người tham gia hưu trí tự nguyện còn khá khiêm tốn.

Theo bà Lý Thu Thủy, Trưởng phòng Phòng Bảo hiểm nhân thọ (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhân thọ, Bộ Tài chính), sau một thập kỷ triển khai Nghị định 88/2016/NĐ-CP, toàn quốc mới có 4 đơn vị quản lý 7 quỹ, tích lũy hơn 2.200 tỷ đồng tài sản ròng từ gần 28.600 người tham gia hưu trí bổ sung.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Đào Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp tại Sun Life Việt Nam, cho biết phần lớn người cao tuổi vẫn phải dựa vào tiết kiệm cá nhân, gia đình hoặc tiếp tục lao động.