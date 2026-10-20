Số lượng người nhập cư hợp pháp vào Mỹ giảm mạnh

Nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ tuần tra tại sân bay ở New York. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Số lượng thị thực nhập cư do Bộ Ngoại giao Mỹ cấp đã giảm mạnh trong năm 2026, phản ánh tác động từ các biện pháp siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong tháng 2/2026, Bộ Ngoại giao Mỹ cấp khoảng 26.000 thị thực nhập cư, bằng một nửa mức trung bình 52.000 thị thực mỗi tháng trước khi ông Trump nhậm chức.

Mức sụt giảm khác nhau đáng kể giữa các khu vực, trong đó Trung Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với số thị thực được cấp giảm 99%. Các khu vực tiếp theo gồm châu Phi giảm 89%, Đông Âu giảm 84%, Trung Đông giảm 81% và Australia cùng châu Đại Dương giảm 73%.

Xét theo từng quốc gia, số thị thực nhập cư cấp cho công dân Hàn Quốc giảm 19%, từ mức trung bình 420 thị thực mỗi tháng trong giai đoạn 2023-2024 xuống còn 340 thị thực trong tháng 2/2026. Trung Quốc ghi nhận mức giảm 31%, Ấn Độ giảm 16% và Nhật Bản giảm 25%.

Truyền thông Mỹ nhận định việc nhập cư từ 91 quốc gia vào "xứ sở cờ hoa" đã trở nên đặc biệt khó khăn do các biện pháp hạn chế của chính quyền Tổng thống Trump. Đáng chú ý, số người nhập cư từ một số quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi giảm hơn 90%.

Ngược lại, Canada và Mexico, hai quốc gia không thuộc diện bị áp dụng các biện pháp hạn chế thị thực được đề cập trong báo cáo, ghi nhận số thị thực nhập cư được cấp tăng lần lượt 142% và 17%.

Philippines, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha cũng nằm trong nhóm quốc gia có số thị thực được cấp tăng.

Viện nghiên cứu Cato, một tổ chức nghiên cứu chính sách có khuynh hướng tự do, đánh giá quy mô cắt giảm nhập cư hợp pháp của chính quyền Tổng thống Trump lần này là lớn nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933, nếu không tính giai đoạn đại dịch COVID-19.

Không chỉ thị thực nhập cư, số lượng thị thực không định cư cũng giảm đáng kể. Theo số liệu được dẫn, thị thực dành cho du học sinh và người lao động giảm 30% so với cùng kỳ năm trước, trong khi thị thực du lịch và công tác giảm 25%.

Trung Quốc và Ấn Độ không nằm trong danh sách các quốc gia bị cấm nhập cảnh được đề cập, nhưng số thị thực du học và lao động cấp cho công dân hai nước vẫn giảm mạnh. Nguyên nhân được cho là liên quan đến các quy định mới và việc áp dụng thêm những khoản phí đối với người xin thị thực.

Diễn biến trên cho thấy các biện pháp kiểm soát nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump đang tác động không chỉ đến dòng người nhập cư lâu dài mà còn ảnh hưởng đến hoạt động du học, tuyển dụng lao động quốc tế và đi lại phục vụ kinh doanh.

Nếu xu hướng này tiếp tục, các trường đại học, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài và những ngành phụ thuộc vào nguồn nhân lực quốc tế có thể đối mặt với những thách thức lớn hơn trong tuyển sinh, tuyển dụng và duy trì khả năng thu hút nhân tài từ nước ngoài./.