Số lượng ngành đào tạo đại học mở mới tăng mạnh mỗi năm

Mở mới hàng trăm ngành

Theo số liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố mới đây về kết quả phát triển các chương trình đào tạo trong giai đoạn 2022-2025, riêng năm 2025, hệ thống giáo dục đại học ghi nhận 613 lượt mở ngành mới, gồm: 445 lượt trình độ đại học, 116 lượt thạc sĩ và 52 lượt tiến sĩ; tăng 28,5% so với con số 477 lượt của năm 2024.

Đáng chú ý, tỷ lệ lượt mở ngành do cơ sở đào tạo tự quyết định tăng từ 55,18% năm 2022 lên 76,51% năm 2025.

Phụ huynh và học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học.

Theo Bộ GDĐT, số lượt mở ngành đào tạo phản ánh việc mở rộng thực hiện quyền tự chủ tại các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, số lượt mở ngành mới không đồng nghĩa với việc chất lượng đào tạo được nâng cao tương ứng.

Chất lượng và hiệu quả của ngành đào tạo mới cần được kiểm chứng thông qua các điều kiện bảo đảm chất lượng, số lượng tuyển sinh thực tế, kết quả tốt nghiệp và tình hình việc làm của người học.

Theo quy định của Bộ GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học hiện đang đào tạo 7 khối ngành. Tính đến ngày 20/8, hệ thống các cơ sở giáo dục đại học ghi nhận 2.798.974 người đang học, gồm 2.595.831 người học đại học, 139.276 học viên thạc sĩ và 63.867 nghiên cứu sinh.

Trong năm học 2025-2026, khối ngành V thu hút nhiều người học nhất với các ngành gồm: toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm và thủy sản, thú y.

Tiếp theo, khối ngành III gồm: kinh doanh và quản lý, pháp luật, đứng thứ 2. Xếp thứ 3 là khối ngành VII gồm: nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng.

Ngành mới mở chưa đồng nghĩa chất lượng tăng

Trong nhiều mùa tuyển sinh gần đây, nhiều trường đại học mở thêm ngành đào tạo mới cùng với xu hướng phát triển đại học đa ngành. Điều này cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chất lượng đào tạo và hiệu quả đầu ra.

Theo các chuyên gia, việc mở ngành cần có cơ chế giám sát, căn cứ vào nhu cầu xã hội, điều kiện đảm bảo chất lượng và kinh nghiệm đào tạo của trường. Không thể mở ngành có đông người học mà không đảm bảo các điều kiện cần thiết.

Từ năm 2027, danh mục ngành đào tạo trình độ đại học có nhiều thay đổi về tên gọi và mã ngành theo quy định của Bộ GDĐT.

Ngoài ra, Bộ GDĐT cũng yêu cầu các trường đổi mới tuyển sinh, chương trình đào tạo. Theo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học vừa ban hành, Bộ GDĐT yêu cầu, các cơ sở đào tạo thường xuyên tự rà soát, tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động đào tạo, tuyển sinh.

Các trường phải chấm dứt hoạt động đào tạo, tuyển sinh đối với những ngành, chương trình đào tạo không duy trì được yêu cầu về bảo đảm chất lượng.

Trước sự phát triển nhanh của các ngành đào tạo mới, chuyên gia lưu ý, thí sinh cần tìm hiểu kỹ, không nên chọn ngành theo tên gọi hấp dẫn hay xu hướng nghề nghiệp đang được quan tâm.

Một ngành mới mở chưa đồng nghĩa với chất lượng đào tạo tốt hoặc cơ hội việc làm rộng mở. Thí sinh nên tìm hiểu từ số khoá đã tuyển sinh trước đó, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo có thực sự đổi mới hay chỉ đổi tên từ ngành cũ, đánh giá sức hút của ngành từ thí sinh nhập học thực tế.