Số lượng, cơ cấu Ủy viên UBND cấp xã được xác định như thế nào?

Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND quy định số lượng, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác; số lượng, cơ cấu Ủy viên UBND thành phố, Ủy viên UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Cơ cấu theo các lĩnh vực trọng yếu

Nghị quyết nêu rõ, Ủy viên UBND cấp xã có không quá 5 Ủy viên. Trong đó, nhóm thứ nhất là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã tham mưu các lĩnh vực: Văn phòng, Tài chính, Nội vụ.

Xã Quang Minh (TP Hà Nội) kiện toàn các chức danh chủ chốt.

Quy định này cho thấy cơ cấu Ủy viên UBND cấp xã được thiết kế gắn với những lĩnh vực có vai trò trực tiếp trong công tác điều hành của chính quyền cơ sở. Đây là các lĩnh vực tham mưu, tổng hợp và bảo đảm các điều kiện về tổ chức, tài chính, nhân sự cho hoạt động của UBND cấp xã.

Bên cạnh nhóm người đứng đầu cơ quan chuyên môn, Nghị quyết quy định hai vị trí thuộc lực lượng vũ trang tham gia cơ cấu Ủy viên UBND cấp xã. Cụ thể, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là một thành phần của UBND cấp xã. Cùng với đó là Trưởng Công an cấp xã.

Như vậy, cơ cấu Ủy viên UBND cấp xã theo Nghị quyết 50 gồm ba nhóm chính: người đứng đầu cơ quan chuyên môn tham mưu các lĩnh vực Văn phòng, Tài chính, Nội vụ; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Trưởng Công an cấp xã. Tổng số không quá 5 Ủy viên.

Cách quy định này tạo ra một khung cơ cấu thống nhất, đồng thời bảo đảm trong thành phần UBND cấp xã có các vị trí trực tiếp tham mưu về tổ chức, tài chính, nội vụ cũng như phụ trách quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Gắn với cơ cấu tổ chức của từng cấp xã

Điểm đáng chú ý là Nghị quyết 50 quy định theo hướng xác định khung số lượng và cơ cấu, thay vì ấn định một con số giống nhau cho mọi UBND cấp xã.

Theo đó, số lượng tối đa là 5 Ủy viên, trong đó cơ cấu bao gồm người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã tham mưu các lĩnh vực Văn phòng, Tài chính, Nội vụ; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Trưởng Công an cấp xã.

Hội nghị công tác cán bộ tại xã Quang Minh (TP Hà Nội).

Quy định này được đặt trong tổng thể các nội dung về tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã mà Nghị quyết 50 điều chỉnh. Nghị quyết đồng thời quy định số lượng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã và nguyên tắc tổ chức lại, giải thể, thay đổi tên gọi hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức này.

Việc xác định cơ cấu Ủy viên UBND vì vậy có mối liên hệ trực tiếp với mô hình tổ chức cơ quan chuyên môn ở cấp xã. Khi bộ máy chuyên môn được tổ chức theo các lĩnh vực nhất định, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc diện quy định sẽ tham gia cơ cấu Ủy viên UBND theo Nghị quyết.

Nghị quyết 50 cũng đặt ra quy định chuyển tiếp để xử lý những trường hợp đang giữ chức vụ Ủy viên UBND nhưng sau khi Nghị quyết có hiệu lực không còn thuộc cơ cấu được quy định.

Theo Điều 16, đối với trường hợp Ủy viên UBND thành phố, Ủy viên UBND cấp xã nhiệm kỳ đương nhiệm không còn thuộc cơ cấu quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Nghị quyết thì thực hiện việc miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Quy định chuyển tiếp này giúp việc sắp xếp cơ cấu Ủy viên UBND được thực hiện đồng bộ với quá trình tổ chức lại bộ máy, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xử lý những vị trí không còn phù hợp với cơ cấu mới.

Nghị quyết 50 cũng quy định, kể từ ngày có hiệu lực, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, thay đổi tên gọi, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức hành chính và việc xác định số lượng, cơ cấu Ủy viên UBND các cấp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội được thực hiện theo Nghị quyết.

Như vậy, với cấp xã, khung số lượng được xác định không quá 5 Ủy viên, cơ cấu tập trung vào ba nhóm: người đứng đầu cơ quan chuyên môn tham mưu các lĩnh vực Văn phòng, Tài chính, Nội vụ; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; Trưởng Công an cấp xã. Đây là cơ sở để các địa phương kiện toàn thành phần UBND cấp xã theo mô hình tổ chức mới, bảo đảm bộ máy vừa đúng cơ cấu, vừa đáp ứng yêu cầu điều hành, quản lý nhà nước tại cơ sở.